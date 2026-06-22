Keir Starmer anuncia su dimisión como primer ministro del Reino Unido
El proceso de sucesión se abrirá el 9 de julio, fecha a partir de la cual podrán presentarse candidaturas para dirigir el partido y optar al cargo de primer ministro. Starmer ha señalado que su intención es facilitar una transición ordenada y que el relevo se produzca de forma estable.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado su dimisión, debido a la creciente crisis interna en el Partido Laborista.
Starmer ha admitido que su partido ya no le considera la persona adecuada para liderar el Gobierno en las próximas elecciones.
"La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado", ha expresado en un mensaje a las puertas de la sede de Gobierno en Downing Street.
Según ha dicho, todas las decisiones que ha tomado siempre han buscado "anteponer" el interés de Reino Unido. "Por eso voy a dimitir como líder del Partido Laborista", ha indicado.
"Esta mañana he hablado con Su Majestad el Rey para informarle de mi decisión", ha afirmado.
El proceso de sucesión se abrirá el 9 de julio, fecha a partir de la cual podrán presentarse candidaturas para dirigir el partido y optar al cargo de primer ministro.
El mandatario ha señalado que su intención es facilitar una transición ordenada y que el relevo se produzca de forma estable, en un momento de fuerte debate interno en el laborismo británico.
La decisión se produce tras el deterioro de su liderazgo en el partido, especialmente después del varapalo electoral del pasado 6 de mayo en los comicios locales en Inglaterra y en las elecciones regionales de Escocia y Gales.
Según estas informaciones, la presión interna se habría intensificado en los últimos días, con una parte relevante de diputados laboristas y dirigentes sindicales cuestionando su continuidad al frente del Gobierno.
Relevo de Starmer
El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, se perfila como uno de los principales nombres para una eventual sucesión, tras su entrada reciente en el Parlamento en la elección parcial de Makerfield, un paso clave para poder disputar el liderazgo laborista.
De confirmarse el relevo, el Reino Unido sumará su séptimo primer ministro desde el referéndum del Brexit, reflejo de la inestabilidad política de la última década.
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