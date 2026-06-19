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El alcalde laborista Andy Burnham se hace con un escaño y podrá desafiar a Starmer

Su victoria en la elección parcial de Makerfield refuerza su aspiración de liderar el Partido Laborista y optar al Gobierno británico.
El candidato del Partido Laborista Andy Burnham, sobre el escenario antes de ser confirmado como vencedor de la elección parcial de Makerfield, en Wigan (Reino Unido).
El candidato del Partido Laborista Andy Burnham, sobre el escenario antes de ser confirmado como vencedor de la elección parcial de Makerfield, en Wigan (Reino Unido). EFE.
Euskaraz irakurri: Andy Burnhamek eserleku bat irabazi du eta Starmerri aurre egiteko prest agertu da Erresuma Batuan
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Agencias | EITB

Última actualización

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, ha ganado este jueves la elección parcial de Makerfield con el 54 % de los votos, logrando un escaño en Westminster que le permitirá disputar el liderazgo del Partido Laborista y desafiar al primer ministro británico, Keir Starmer, en un contexto de creciente presión interna sobre su liderazgo.

Burnham se impuso con amplia ventaja a Reform UK (35 %) y regresará al Parlamento británico nueve años después de abandonarlo. Tras conocerse los resultados, ha asegurado que la votación marca "un punto de inflexión" y ha defendido una mayor representación para las regiones del norte de Inglaterra.

Apodado 'El Rey en el Norte', el político laborista regresará a Westminster tras haber formado parte de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown. La elección se ha celebrado tras la dimisión del diputado laborista Josh Simons para facilitar la candidatura de Burnham, considerado uno de los principales aspirantes a relevar a Starmer al frente del partido.

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