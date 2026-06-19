El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, ha ganado este jueves la elección parcial de Makerfield con el 54 % de los votos, logrando un escaño en Westminster que le permitirá disputar el liderazgo del Partido Laborista y desafiar al primer ministro británico, Keir Starmer, en un contexto de creciente presión interna sobre su liderazgo.

Burnham se impuso con amplia ventaja a Reform UK (35 %) y regresará al Parlamento británico nueve años después de abandonarlo. Tras conocerse los resultados, ha asegurado que la votación marca "un punto de inflexión" y ha defendido una mayor representación para las regiones del norte de Inglaterra.

Apodado 'El Rey en el Norte', el político laborista regresará a Westminster tras haber formado parte de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown. La elección se ha celebrado tras la dimisión del diputado laborista Josh Simons para facilitar la candidatura de Burnham, considerado uno de los principales aspirantes a relevar a Starmer al frente del partido.