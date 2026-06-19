ERRESUMA BATUA

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Andy Burnham alkate laboristak eserleku bat lortu du, eta Starmerri aurre egin ahal izango dio

Makerfieldeko hauteskunde partzialetan lortutako garaipenak Alderdi Laboristaren buruzagitza eskuratzeko eta Erresuma Batuko Gobernua gidatzeko bere asmoa indartu du.

El candidato del Partido Laborista Andy Burnham, sobre el escenario antes de ser confirmado como vencedor de la elección parcial de Makerfield, en Wigan (Reino Unido).
Andy Burnham Alderdi Laboristako hautagaia Wiganeko (Erresuma Batua) Makerfieldeko hauteskunde partzialaren irabazlea izan zela baieztatu aurretik. EFE.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Andy Burnham Manchester Handiko alkateak irabazi du ostegun honetan Makerfieldeko hauteskunde partziala , botoen % 54 lortuta, eta Westminsterren eserleku bat lortuta. Horrela, Alderdi Laboristaren buruzagitza lehiatzeko eta Keir Starmer Britainia Handiko lehen ministroari aurre egiteko aukera izango du.

Burnhamek alde handiarekin hartu du mendean Reform UK alderdia ( % 35), eta Parlamentu britainiarrera itzuliko da , utzi eta bederatzi urtera. Emaitzak ezagutu ostean, bozketak "inflexio puntu bat" markatzen duela esan du, eta Ingalaterra iparraldeko eskualdeetan ordezkaritza handiagoa izatea defendatu du.

"Iparraldeko Erregea" ezizenez ezaguna, politikari laborista Westminsterrera itzuliko da Tony Blairren eta Gordon Brownen gobernuetako kide izan ostean. Josh Simons diputatu laboristak dimisioa eman du Burnhamen hautagaitza errazteko.

 

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