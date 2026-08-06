SpaceXen kohete batek Ilargiaren kontra talka egin duela esan du NASAk, baina adierazi du ez duela arriskurik ekarriko
2025eko urtarrilean jaurtitako Falcon 9 kohete baten goiko zatiak, planifikatu gabe, talka egin du Ilargiaren gainazalarekin, eguzki-jardueraren eta grabitate-indarren konbinazio baten ondorioz.
SpaceXen Falcon 9 kohete baten goiko zatiak Ilargiaren gainazala jo du, aurreikusi gabeko talka batean, NASAk jakinarazi duenez. 2025eko urtarrilean egindako jaurtiketa baten parte da, eta satelitearen kontra jo du, eguzki-jardueraren eta grabitate-indarren konbinazio baten ondorioz haren ibilbidea aldatu baitzen.
Estatu Batuetako espazio agentziak azpimarratu duenez, gertaera "ez da inolako arriskurik Lurrean, ezta Ilargiko ekipoetan ere". Nahiz eta inpaktu hori aurreikusita ez egon, NASAk garrantzia kendu dio gertakariari, eta azaldu du horrelako talkak hardware espaziala bizitza erabilgarriaren amaieran kentzeko onartutako estrategien parte direla.
Agentziako aditu batek adierazi duenez, misio batzuetan, operadoreek nahita eragiten dute ekipoak Ilargiaren azaleraren kontra jotzea, beren misioa osatu duten osagaiak ezabatzeko balio baitu, eta "aurreikusi eta aztertu" daitekeelako.
Gainera, NASAren ustez, istripuak aukera zientifiko bat ematen du. Ikertzaileek sortutako kraterra aztertu nahi dute, espazioko objektuen jarraipena egiteko ereduak hobetzeko eta kraterrak nola sortzen diren hobeto ulertzeko, tamaina eta abiadura jakinez objektu batek Ilargiaren gainazala jotzen duenean.
Adierazi dutenez, meteoritoek, asteroideek, kometek eta beste gorputz batzuek etengabe talka egiten dute Ilargiaren azaleraren kontra, eta gaur egun duen paisaia moldatzen dute.
Izan ere, Apolo 11 misioko astronautek inpaktuek eta krater berrien eraketak eragindako distirak ikusi zituzten Ilargiaren gainazalaren gainetik hegan egiten ari ziren bitartean, eta fenomeno hori ohikoa da oraindik ere.
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