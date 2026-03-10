ETXEBIZITZA
Etxebizitza babestua eskuratzeko premia duten 100.000 eskatzaile daude izena emanda Etxebiden; gehienak, alokairu bila

Etxebizitza eskuragarria lortzeko premia hiriburuetan eta herri handietan da bereziki nabarmena. Gainera, Etxebiden izena ematen duten hamar pertsonatik ia zortzi alokairu bila daude.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Etxebiden 104.280 lagun daude izena emanda, guztira, 2026ko urtarrilaren 1eko datuak zenbatuta, urtebete lehenago baino % 4 gehiago. Horietatik 81.935 alokairu-erregimenerako inskribatuta daude, eta 22.345 erosketa-erregimenerako, eta horrek agerian uzten du etxebizitza alokairuan eskuratzeko eskaera nagusi dela.

Etxebizitzaren Euskal Behatokiak zabaldutako datuen arabera, etxebizitza eskuragarria lortzeko beharra alokairuan metatzen da, hirietan batez ere, hiriburuetan eta udalerri handietan nagusiki. Etxebiden izena ematen duten hamar pertsonatik ia zortzi alokairu erregimenean inskribatuta daude.

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuorde den Miguel de los Toyosek adierazi du, gaur egun, EAEko etxebizitzaren erronka nagusia alokairu eskuragarria dela.

Lurraldeka, Bizkaiak 56.713 etxebizitza-eskatzaile biltzen ditu, EAEko guztizkoaren % 54,4 ; Gipuzkoak 28.566, % 27,4; eta Arabak 19.001, % 18,2.

Hiru lurraldeetako eskari nagusia alokairua da argi eta garbi; eskariaren % 88,5 Araban, % 77,6 Bizkaian eta % 73,8 Gipuzkoan.

EAEko hiru hiriburuek Etxebiden inskribatutako guztizkoaren zati oso handi bat biltzen dute: Bilbok 31.331 eskatzaile ditu, Gasteizek 18.118 eta Donostiak 13.963.

Eskatzaileen profila aztertuz gero, pertsona bakarreko etxekoen unitateak nabarmentzen dira, eta 36 urtetik beherakoak ere asko-asko dira. Kolektibo espezifikoen artean, banaketa- eta dibortzio-egoeran duadenak eta 60 urtetik gorako pertsonak ere nabarmentzen dira.

