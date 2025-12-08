Durangoko Azoka
Joxe Azurmendi zenbait autore feministarekin elkarrizketan, Sormen Bekaren komiki irabazlean

“Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joanak eta etorriak” Ainhoa Olasoren, Usue Egiaren eta Mikel Urdangarinen lanak irabazi du Durangoko Azokaren Sormen Beka. 15.000 euroko saria jasoko du, eta emaitza 2026ko Azokan aurkeztuko dute.
Durangoko Azokaren Sormen Bekaren irabazlea, Mireia Elkoroiribe Durangoko alkatea, Ainhoa Olaso, Usue Egia, Mikel Urdangarin eta Gotzon Gomez Gerediaga Elkarteko presidentea.
Mireia Elkoroiribe Durangoko alkatea, komikiaren egileak eta Gotzon Gomez Gerediaga Elkarteko presidentea
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joanak eta etorriak Ainhoa Olaso, Usue Egia eta Mikel Urdangarinen komiki proiektu “umoretsu jostari eta zorrotzak” irabazi du Durangoko Azokaren 60. edizioko Sormen Beka, Gerediaga Elkarteak eta Mireia Elkoroiribe Durangoko alkateak gaur, Ahotsenea Literatura gunean egindako prentsaurrekoan, iragarri dutenez.

Hamabi lanen artetik epaimahaiak “aho batez” aukeratu duen “collagea” da lana, eta Joxe Azurmendi pentsalari erraldoiaren eta zenbait autore feministaren (Angela Davis, Simone Weil, Vandana Shiva, Jule Goikoetxea…) arteko elkarrizketak fikzionatzen ditu.

Gizaberetxoak gara lanean Mikel Urdangarinek ideien mailan proposatu zituen elkarrizketak gauzatu egingo dituzte hiru egileok elkarlanean, komikiaren orrietan, eta aurrez aurre jarriko dituzte, fikzioan, Azurmendi eta pentsalari feministok.

Bide horretatik, egungo hainbat gizarte auzi jorratuko dituzte lanean, “trazu txiki ez-akademizista batez”: “Oso pozik gaude, eta ondo pasatu nahi dugu komikia sortzen”, azaldu du Olasok saria jasotzeko orduan.

“Mundu intelektuala, umoretik”

Unai Iturriagak, Esti Albizuk, Ainara Azpiazu Axpik, Adur Larreak eta Garazi Arrulak osatu dute epaimahaia, eta “mundu intelektuala umoretik eta jarrera jostari batekin lantzeko asmoa” azpimarratu dute Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joanak eta etorriak lana aukeratzeko arrazoien artean.

“Proiektu irabazlea, anekdota metaketa batetik harago doan arnasa luzeko egitasmo bat da, eta, alderdi grafikotik lotuta, interesgarria da formalismotik at estetika propio ez akademizista baten alde eginiko hautua, zeinak bat egin lezakeen istorioan aipatzen diren egileen jarrera intelektual ertzekoarekin”, dio ebazpenak.

Komikian, Joxe Arantzazuko santutegiko ikaslea bizitzaren zentzuaren bila abiatuko da aita hil berritan, fede krisi betean, eta aldi berean, AEBetan, Angela Davis borroka antiarrazistan aktibatu eta ibilbide politikoa hasiko du. Bi pertsonaia horien bidea batuko da, orduan, eta hainbat gizaberetxorekin topo egingo dute.

Ainhoa Olaso gidoilariaren, Usue Egia marrazkilariaren eta Mikel Urdangarin filosofoaren lanaren emaitza 2026ko Durangoko Azokan ikusiko dugu. 

