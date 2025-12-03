NAFARROAREN EGUNA

Manuel Torres enpresari zenak jaso du 2025eko Nafarroako Urrezko Domina

Medalla Oro Navarra Chivite y Amparo Lusarreta
18:00 - 20:00

Amparo Lusarreta (Manuel Torresen alarguna) saria jasotzen, Maria Chivite Nafarroako presidentea alboan duela. EITB

EITB

Azken eguneratzea

Hil ondoren jasotako aitortza da, eta haren emazte Amparo Lusarretak jaso du saria Maria Chivite Nafarroako presidentearen eskutik. Manuel Torresen semeak, Eduardo Torres Lusarretak, bere aldetik, familiaren izenean eskerrak eman dizkie Nafarroako Gobernuari eta hautagaitza proposatu zuen Nafarroako Aspace elkarteari. 

