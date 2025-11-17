Euskara
EAEko Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du Bizkaiko Foru Aldundiko herri-lanetako zeladoreen plazetan C1 hizkuntza-eskakizuna eskatzea

CC. OO. sindikatuak azpimarratu duenez, "hizkuntza- eta lan-eskubideak bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2012/06/16/672999/672999_oposiciones_thumbnail.jpg"/><br/><strong>Oposiciones Osakidetza EFE</strong>
Oposizio-azterketa baten artxibo-irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) baliogabetu egin du Bizkaiko Foru Aldundiko herri-lanetako zeladore plazen % 91k C1 hizkuntza-eskakizuna izatea, "nahitaez bete beharreko indizea bikoizten zuelako", Euskadiko CC. OO. sindikatuak jakinarazi duenez.

Ohar baten bidez sindikatuak azaldu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak epai berri bat eman du, lan publikoetako zeladore lanpostuetan C1 euskara eskakizuna ez egiaztatzeagatik bitarteko langileak baztertu izana baliogabetzeko. Deitutako 11 plazetatik hamarri (% 91) hizkuntza-maila hori eskatzea "neurriz kanpokotzat eta, beraz, diskriminatzailetzat jo da, Lanbide Heziketako/Batxilergoko titulazioa behar duten lanpostu horietarako".

CC. OO. sindikatuak nabarmendu du baztertutako langileek "urteak" zeramatzatela "aldi baterako kontratuekin lanean" eta B1 eta B2 hizkuntza-eskakizunak egiaztatzen zituztela. Hala, defendatu du "hizkuntza- eta lan-eskubideak guztiz bateragarriak" direla, "proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".

"Eusko Jaurlaritzaren 9/2024 Dekretuaren 25. artikuluaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak nahitaez bete behar duen indizea une honetan plazen % 46,47 da, eta hori ez da bete baliogabetutako deialdian", kritikatu du.

Era berean, sindikatuak salatu du Eusko Jaurlaritzak udal-idazkarientzako eta kontu-hartzaileentzako egin duen egonkortze-prozesuak "merezimendu gehien duten langileen % 30 baztertu dituela, C2 hizkuntza-eskakizuna, mailarik altuena, ez dutelako".

Sindikatuak "eskandalagarritzat" jo du Eusko Jaurlaritzak udal-idazkaritzarako eta kontu-hartzailetzarako egindako "egonkortze ezohiko" prozesuaren emaitza, "joan den ostiralean, hilaren 14an, praktiketako izendapenen ondoren gauzatuko dena".

Sindikatuak deitoratu duenez, 2022an oinarriak onartu zirenean ohartarazi zuen bezala, emaitza "hizkuntza-bazterketa izan da, eta, ondorioz, lehiaketan puntuagarriak diren merezimendu handienak dituzten langileen % 30 kanpoan geratu da".

Gaineratu duenez, beren lanpostuetan hamarkadak eman dituzten langileak dira, eta C1 hizkuntza-agiria zuten. Nolanahi ere, plazen % 96an C2 “neurrigabea” eskatzen zela kritikatu du sindikatuak eta, ondorioz, deitoratu du gehieneko lan-esperientzia konputagarria (20 urte) gainditzen duten bitarteko langileak baztertu direla. Horren ondorioz, kritikatu du gaitutako lanpostu horietan zero eguneko esperientzia duten hiru pertsonak finkotasuna lortu dutela.

X