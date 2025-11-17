EAEko Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du Bizkaiko Foru Aldundiko herri-lanetako zeladoreen plazetan C1 hizkuntza-eskakizuna eskatzea
CC. OO. sindikatuak azpimarratu duenez, "hizkuntza- eta lan-eskubideak bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) baliogabetu egin du Bizkaiko Foru Aldundiko herri-lanetako zeladore plazen % 91k C1 hizkuntza-eskakizuna izatea, "nahitaez bete beharreko indizea bikoizten zuelako", Euskadiko CC. OO. sindikatuak jakinarazi duenez.
Ohar baten bidez sindikatuak azaldu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak epai berri bat eman du, lan publikoetako zeladore lanpostuetan C1 euskara eskakizuna ez egiaztatzeagatik bitarteko langileak baztertu izana baliogabetzeko. Deitutako 11 plazetatik hamarri (% 91) hizkuntza-maila hori eskatzea "neurriz kanpokotzat eta, beraz, diskriminatzailetzat jo da, Lanbide Heziketako/Batxilergoko titulazioa behar duten lanpostu horietarako".
CC. OO. sindikatuak nabarmendu du baztertutako langileek "urteak" zeramatzatela "aldi baterako kontratuekin lanean" eta B1 eta B2 hizkuntza-eskakizunak egiaztatzen zituztela. Hala, defendatu du "hizkuntza- eta lan-eskubideak guztiz bateragarriak" direla, "proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".
"Eusko Jaurlaritzaren 9/2024 Dekretuaren 25. artikuluaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak nahitaez bete behar duen indizea une honetan plazen % 46,47 da, eta hori ez da bete baliogabetutako deialdian", kritikatu du.
Era berean, sindikatuak salatu du Eusko Jaurlaritzak udal-idazkarientzako eta kontu-hartzaileentzako egin duen egonkortze-prozesuak "merezimendu gehien duten langileen % 30 baztertu dituela, C2 hizkuntza-eskakizuna, mailarik altuena, ez dutelako".
Sindikatuak "eskandalagarritzat" jo du Eusko Jaurlaritzak udal-idazkaritzarako eta kontu-hartzailetzarako egindako "egonkortze ezohiko" prozesuaren emaitza, "joan den ostiralean, hilaren 14an, praktiketako izendapenen ondoren gauzatuko dena".
Sindikatuak deitoratu duenez, 2022an oinarriak onartu zirenean ohartarazi zuen bezala, emaitza "hizkuntza-bazterketa izan da, eta, ondorioz, lehiaketan puntuagarriak diren merezimendu handienak dituzten langileen % 30 kanpoan geratu da".
Gaineratu duenez, beren lanpostuetan hamarkadak eman dituzten langileak dira, eta C1 hizkuntza-agiria zuten. Nolanahi ere, plazen % 96an C2 “neurrigabea” eskatzen zela kritikatu du sindikatuak eta, ondorioz, deitoratu du gehieneko lan-esperientzia konputagarria (20 urte) gainditzen duten bitarteko langileak baztertu direla. Horren ondorioz, kritikatu du gaitutako lanpostu horietan zero eguneko esperientzia duten hiru pertsonak finkotasuna lortu dutela.
Zure interesekoa izan daiteke
Epaileak ahozko epaiketa ireki du Diaz Ayusoren bikotekidearen aurka, Ogasunari iruzur egiteagatik
Epaitegiak enpresaburuaren aurkako akusazioa egin du, Ogasun Publikoaren aurkako delitu batengatik, merkataritza-dokumentuak faltsutzeagatik, kontabilitate-delitu jarraituagatik eta talde kriminaleko kide izateagatik.
Ikusi, zuzenean, ikus-entzunezko show handia, Radio Vitoriaren 90. urteurrena ospatzeko
'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisual eta erakargarria egingo du, 21:30etik aurrera, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratzea eginda.
Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoa
Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzako bozeramailea hedabideen aurrean agertu da bileran aztertutako gaiei buruzko informazioa emateko.
Bilboko Errekalde auzoko igerilekuetan bero-kolpe batengatik ospitaleratutako mutikoa hil egin da
11 urteko haurrak konortea galdu zuen igandean, eta larrialdi-zerbitzuek suspertu behar izan zuten. Hainbat ume eta gazte artatu zituzten igerilekuetan bertan, bero-kolpeak, zorabioak eta antsietate-atakeak zirela eta.
Mutiko bat ospitaleratu dute, Bilboko Errekalde auzoko igerilekuetan bero-kolpeak jota
Igandean, hainbat ume eta gazte artatu zituzten igerilekuetan bertan, bero-kolpeak, zorabioak eta antsietate-atakeak zirela eta. Gertakaria 16:00ak aldera jazo zen, eta igerilekuak 19:30ean ireki zituzten berriro.
Euskara, katalana eta galiziera Europar Batasunean ofizialki aitortzea eskatu dute Pradalesek eta Illak
Lehendakariak eta Salvador Illak eskutitz bat sinatu dute, lau hamarkadako prozesua amaituta, Espainiako Estatuko hizkuntza koofizialak Europako erakundeetan ofizial egiteko unea iritsi dela azpimarratuz. "Berrogei urte geroago, prozesu hori amaitzeko unea iritsi da", azpimarratu dute.
Orain-en aurkezpena, zuzenean
18:30etik aurrera, orain.eus aurkezteko ekitaldia, EITBren albiste-zerbitzu digital berria.
orain.eus jaio da, EITBren informazio zerbitzu digitalaren webgune berria
EITBren betiko informazio-zerbitzuen zorroztasun eta hurbiltasun osoa, bere espazio digital berrian.
Iriarte: ''EH Bilduk zero tolerantzia izango du ustelkeriaren aurrean''
Pedro Sanchezek UCOren txostenari hasieratik eman dion sinesgarritasunak harritu egin dituela adierazi du Maddalen Iriartek Euskadi Irratian.