Epaileak ahozko epaiketa ireki du Diaz Ayusoren bikotekidearen aurka, Ogasunari iruzur egiteagatik

Epaitegiak enpresaburuaren aurkako akusazioa egin du, Ogasun Publikoaren aurkako delitu batengatik, merkataritza-dokumentuak faltsutzeagatik, kontabilitate-delitu jarraituagatik eta talde kriminaleko kide izateagatik.

Alberto Gonzalez Amador, Isabel Diaz Ayusoren bikotekidea. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo epaile batek ahozko epaiketa ireki du Alberto Gonzalez Amador enpresaburuaren aurka. Gonzalez Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentearen bikotekidea da, eta, ustez, 350.951 euroko iruzurra egin du faktura faltsuen sare bat erabiliz.

Astelehen honetako auto batean, Madrilgo 19. instrukzio-auzitegiak epaiketa irekitzea erabaki du, eta enpresaburuaren aurkako "akusazioa egindakotzat" jo du, Ogasun Publikoaren aurkako delitua, merkataritza-dokumentuak faltsutzea, kontabilitate-delitu jarraitua eta talde kriminaleko kide izatea egotzita.

Gonzalez Amadorrez gain, epaileak beste lau enpresaburu ikertzea erabaki du, guztiak Diaz Ayusoren bikotekideari leporatzen zaizkion delitu berdinengatik.

Kasu honetan, Fiskaltzak eta Estatuko Abokatutzak zigorrak eskatu dituzte Gonzalez Amadorrentzat, egiletzat jo dutelako, eta beste lau enpresarirentzat, laguntzaileak izan direlakoan. Ustez, ogasun publikoaren aurkako delitua egin zuten: merkataritza-dokumentuak faltsututa, 2020ko eta 2021eko ekitaldietako sozietateen gaineko zergan iruzur eginez.

Beste alde batetik, herri-akusazioek (Mas Madrid eta PSOE) Gonzalez Amador eta gainerako enpresaburuak zigortzea eskatu dute, kontabilitate delitu jarraitu batengatik eta talde kriminaleko kide izateagatik, Fiskaltzak eta Estatuko Abokatutzak egozten dizkieten legez kontrako beste bi delitu gehituta.

