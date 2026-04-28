La Policía Nacional detiene a ocho personas en Navarra relacionadas con los incidentes del Sadar en febrero
Todos ellos son miembros de Indar Gorri y están acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. La operación continúa abierta.
La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en relación con los incidentes que se produjeron en El Sadar el pasado 21 de febrero al término del partido entre el Osasuna y el Real Madrid. Todos son miembro de Indar Gorri y están acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad.
Aquel día, al final del partido, el personal de seguridad de El Sadar fue hasta la grada sur -donde suelen estar los miembros de Indar Gorri- para identificar a un aficionado que supuestamente arrojó una botella al campo, lo que generó incidentes y provocó que la Policía española arremetiera contra algunos aficionados en las gradas y en los pasillos del estadio.
Dos personas fueron detenidas y otras dos resultaron heridas. Uno de los heridos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario Dos agentes también resultaron heridos leves, según la Policía.
La Policía Nacional indica que una vez se consiguó desalojar el estadio, los incidentes comenzaron en el exterior. Señala en una nota que un grupo de unas 30 personas que se encontraban ya en el exterior del campo, "comenzaron a lanzar objetos contundentes y cubos de basura a tres miembros de la Unidad de Intervención Policial, que tuvieron que ser auxiliados por más efectivos policiales ante las violentas acometidas que dejaron bloqueada la puerta de salida al exterior".
En relación con los incidentes, otras cuatro personas fueron detenidas en marzo y ocho más hoy.
La Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra lleva a cabo la operación policial que continúa abierta.
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