El Club Atletico Osasuna abrirá una investigación interna para aclarar lo ocurrido en el Sadar

El partido disputado el sábado, que ganó Osasuna por dos goles a uno ante el Real Madrid, terminó con una carga policial en uno de los fondos del Sadar. Dos personas fueron detenidas y uno de los dos aficionados heridos fue trasladado al hospital tras la carga de la Policía Nacional. Osasuna ha emitido un comunicado en el que condena los hechos y ordena una investigación.

Al parecer, el personal de Seguridad de El Sadar se desplazó a la grada sur para identificar a un aficionado que supuestamente arrojó una botella al campo, tras lo que la Policía Nacional española cargó en la grada y en los pasillos del estadio.

Dos personas fueron detenidas y otras dos heridas, una de las cuales tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, mientras que dos policías también resultaron heridos leves, según informó la propia Policía Nacional.

Osasuna ha condenado, a través de un comunicado, los incidentes ocurridos en El Sadar, que provocaron "momentos de pánico" cuando los aficionados salían del estadio.

"Abriremos una investigación interna para esclarecer los hechos ocurridos tras el partido contra el Real Madrid", han publicado en su página web.