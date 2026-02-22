PAMPLONA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Club Atletico Osasuna abrirá una investigación interna para aclarar lo ocurrido en el Sadar

Los incidentes que se produjeron el sábado al terminar el partido entre Osasuna y Real Madrid en el interior del estadio se saldaron con dos personas detenidas, una de ellas tuvo que ser trasladada al Hospital, y otra herida.

PAMPLONA, 21/02/2026.- Aficionados del Osasuna animan a su equipo durante el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que disputan el CA Osasuna y el Real Madrid este sábado, en el estadio El SADAR de Pamplona. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Osasunak barne ikerketa abiatuko du Sadarren gertatutakoa argitzeko
author image

EITB

Última actualización

El partido disputado el sábado, que ganó Osasuna por dos goles a uno ante el Real Madrid, terminó con una carga policial en uno de los fondos del Sadar. Dos personas fueron detenidas y uno de los dos aficionados heridos fue trasladado al hospital tras la carga de la Policía Nacional. Osasuna ha emitido un comunicado en el que condena los hechos y ordena una investigación.

Al parecer, el personal de Seguridad de El Sadar se desplazó a la grada sur para identificar a un aficionado que supuestamente arrojó una botella al campo, tras lo que la Policía Nacional española cargó en la grada y en los pasillos del estadio.

Dos personas fueron detenidas y otras dos heridas, una de las cuales tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, mientras que dos policías también resultaron heridos leves, según informó la propia Policía Nacional.

Osasuna ha condenado, a través de un comunicado, los incidentes ocurridos en El Sadar, que provocaron "momentos de pánico" cuando los aficionados salían del estadio.

"Abriremos una investigación interna para esclarecer los hechos ocurridos tras el partido contra el Real Madrid", han publicado en su página web.

Indar Gorri: "Esto no empezó ayer ni terminará mañana"

Lo ocurrido el sábado, según el grupo Indar Gorri, "es la consecuencia de la impunidad con la que actúa la Policía en nuestro estadio y en el resto de campos de La Liga". 

EH Bildu denuncia "la actuación desproporcionada de la Policía"

Concentración el próximo 6 de marzo

Por su parte, Sadar Bizirik ha pedido a los afectados por la intervención policial que se pongan en contacto con la plataforma y ha convocado una concentración para el próximo 6 de marzo, día en el que el club se enfrentará al Mallorca en Pamplona.

El sindicato policial Jupol critica a Osasuna

El sindicato policial Jupol ha criticado este domingo a Osasuna por ofrecer "un relato alejado de la realidad de los hechos" al explicar los incidentes.

Jupol asegura en su cuenta de X que la actitud de Osasuna es "especialmente grave" al alegar que la intervención policial se llevó a cabo "en apoyo de su propio dispositivo de seguridad privada y para garantizar la seguridad dentro de sus instalaciones".

Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mueren más de 10 000 pollos en el incendio de una explotación avícola de Villafranca (Navarra)

Alrededor de 10 000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en la localidad ribera de Villafranca. El aviso del suceso se ha recibido a las 8:36 horas de este domingo y han intervenido efectivos de bomberos de Navarra y la Policía Foral. El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja.
Cargar más
Publicidad
X