El Club Atletico Osasuna abrirá una investigación interna para aclarar lo ocurrido en el Sadar
Los incidentes que se produjeron el sábado al terminar el partido entre Osasuna y Real Madrid en el interior del estadio se saldaron con dos personas detenidas, una de ellas tuvo que ser trasladada al Hospital, y otra herida.
El partido disputado el sábado, que ganó Osasuna por dos goles a uno ante el Real Madrid, terminó con una carga policial en uno de los fondos del Sadar. Dos personas fueron detenidas y uno de los dos aficionados heridos fue trasladado al hospital tras la carga de la Policía Nacional. Osasuna ha emitido un comunicado en el que condena los hechos y ordena una investigación.
Al parecer, el personal de Seguridad de El Sadar se desplazó a la grada sur para identificar a un aficionado que supuestamente arrojó una botella al campo, tras lo que la Policía Nacional española cargó en la grada y en los pasillos del estadio.
Dos personas fueron detenidas y otras dos heridas, una de las cuales tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, mientras que dos policías también resultaron heridos leves, según informó la propia Policía Nacional.
Osasuna ha condenado, a través de un comunicado, los incidentes ocurridos en El Sadar, que provocaron "momentos de pánico" cuando los aficionados salían del estadio.
"Abriremos una investigación interna para esclarecer los hechos ocurridos tras el partido contra el Real Madrid", han publicado en su página web.
Indar Gorri: "Esto no empezó ayer ni terminará mañana"
Lo ocurrido el sábado, según el grupo Indar Gorri, "es la consecuencia de la impunidad con la que actúa la Policía en nuestro estadio y en el resto de campos de La Liga".
EH Bildu denuncia "la actuación desproporcionada de la Policía"
Concentración el próximo 6 de marzo
Por su parte, Sadar Bizirik ha pedido a los afectados por la intervención policial que se pongan en contacto con la plataforma y ha convocado una concentración para el próximo 6 de marzo, día en el que el club se enfrentará al Mallorca en Pamplona.
El sindicato policial Jupol critica a Osasuna
El sindicato policial Jupol ha criticado este domingo a Osasuna por ofrecer "un relato alejado de la realidad de los hechos" al explicar los incidentes.
Jupol asegura en su cuenta de X que la actitud de Osasuna es "especialmente grave" al alegar que la intervención policial se llevó a cabo "en apoyo de su propio dispositivo de seguridad privada y para garantizar la seguridad dentro de sus instalaciones".
