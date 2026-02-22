Osasunak barne ikerketa abiatuko du Sadarren gertatutakoa argitzeko
Larunbatean izan ziren istiluak, estadioan bertan, Osasuna eta Real Madrilen arteko norgehiagoka amaitu ostean. Horietan, bi pertsona atxilotu zituzten (bat ospitalera eraman behar izan zuten) eta beste bat zauritu zuten.
Istiluak izan ziren larunbat arratsaldean Sadar estadioan, Osasunak eta Real Madrilek jokatu duten partidaren amaieran. Bi pertsona atxilotu zituzten, eta Espainiako Poliziaren oldarraldian zauritutako bi zaleetako bat ospitalera eraman behar izan zuten. Osasunak agiria kaleratu du gertakariak gaitzesteko, eta ikerketa agindu du.
Antza denez, Sadarko segurtasun langileak hego-harmailara joan dira ustez zelaira botila bat bota duen zale bat identifikatzera. Ondoren, Espainiako Polizia zale batzuen aurka oldartu zen, harmailetan eta estadioko korridoreetan.
Bi pertsona atxilotu zituzten, eta beste bi, zauritu. Zaurituetako bat ospitalera eraman behar izan zuten. Bi agente ere arin zauritu ziren, Poliziaren arabera.
Ohar baten bidez, Osasunak gaitzetsi egin ditu Sadarren izandako istiluak, “ikara uneak” sortu zirelako zaleak estadiotik ateratzen ari zirenean.
"Osasunak barne ikerketa bat egingo du Real Madrilen aurkako partidaren ostean izandako gertakariak argitzeko", iragarri du bere webean.
Indar Gorri: "Hau ez zen atzo hasi eta ez da bihar bukatuko"
Indar Gorri taldearen hitzetan, larunbatean jazotakoa "gure zelaian eta Ligako gainerako estadioetan Poliziak duen zigorgabetasunaren ondorioa da".
Nafarroako EH Bilduk salatu du Poliziaren jokabidea gehiegizkoa izan dela
Elkarretaratzea martxoaren 6an
Bestalde, Sadar Bizirikek kaltetutako jarraitzaileei eskatu die jar daitezela plataformarekin harremanetan, eta elkarretaratzea deitu du martxoaren 6rako. Egun horretan, Mallorcaren aurka jokatuko du talde gorritxoak.
Jupol polizia sindikatuak Osasuna kritikatu du
Jupol sindikatuak gogor kritikatu du Osasuna "errealitatetik urrun dagoen gertakarien kontakizun bat egiteagatik".
X sare sozialean zabaldu duenez, Osasunak argudiatu du polizia-operazioa "taldearen segurtasun dispositiboari laguntzeko eta bere instalazioetan segurtasuna bermatzeko" egin zela, eta "oso larritzat" jo ditu adierazpen horiek.
Te puede interesar
Zoramena eta poza Gasteizen, Baskoniak Errege Kopa irabazi ostean
Ehunka gazte bildu dira arratsaldetik Gasteizko Alde Zaharrean Real Madril-Baskonia saskibaloi finala ikusteko. Etxekoek irabazi dutela ikusitakoan kantuak, oihuak eta bengalak izan dira kaleetan. Andre Mari Zuriaren plazan jendetza bildu da ospakizunetan eta jaia luze joango da.
Gizon bat atxilotu dute Irunen edukiontzi bat erretzeagatik, eta azken hilabeteetako gertakarien atzean ote dagoen ikertzen ari dira
Ertzaintzak ikerketa zabalik du, atxilotuak azken bi hilabeteetan izan diren antzeko ekintzetan parte hartu ote duen jakiteko. Eraso horiek hainbat kalte eragin dituzte ibilgailuetan eta hiri-altzarietan.
Giro bikaina Kosner Baskoniaren finalaren atarian
Paolo Galbiatiren taldeak Errege Kopako finalerako txartela lortu du, Valentziako Roig Arena pabiloian Bartzelona menderatuta. Horrela, 17 urte geroago, Gasteizko taldeak beste final bat jokatuko du gaur iluntzean.
Euskadin bizi diren ukrainarrek Errusiaren "gerrako krimenak" salatu dituzte gerra piztu eta lau urtera
Ukraina-Euskadi elkarteak protesta ekitaldiak deitu ditu EAEko hiru hiriburuetan, Errusia eta Ukrainaren arteko gerra hasi zenetik lau urte betetzear dauden honetan.
Ilusioa Kosner Baskoniako zaleen artean Gasteizko kaleetan, Kopako finalaren atarian, 17 urte geroago
Paolo Galbiatiren taldeak Errege Kopako finalerako txartela lortu du, Valentziako Roig Arena pabiloian Bartzelona menderatuta. Horrela, 17 urte geroago, Gasteizko taldeak beste final bat jokatuko du gaur, iluntzean.
Indarkeria matxistari aurre egiteko batasun politiko eta soziala eskatu du Chivitek
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak Tatianaren hilketa matxista gaitzetsi du, eta "bakean uzten ez gaituen gaitz honen" aurrean ekintza batasuna aldarrikatu du.
Ehunka pertsona bildu dira Sarrigurengo hilketa matxista salatzeko, oraingoan Iruñean
Indarkeria Sexistaren aurkako Emakumeen Plataformak eta Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak deituta, elkarretaratzea egin dute igande eguerdian Nafarroako hiriburuko Udaletxe plazan. Feministek azpimarratu dutenez, azken hilketa ez da kasu isolatu bat, "gure sistema patriarkalaren errepikapen bat baizik".
10.000 oilasko baino gehiago hil dira Alesbesko oilasko-etxalde batean izan den sutean
10.000 oilasko hil dira Alesbesko oilasko-etxalde batean piztu den sutean. Igande goizean izan dute horren berri, 08:36an, eta Nafarroako Suhiltzaileek eta Foruzaingoak esku hartu dute. Suak etxaldeko hiru eraikinetako bat kiskali du.
Sarrigurengo hiltzaile matxista astelehenean eramango dute epailearen aurrera
Iruñeko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 2. Epaitegiak bideratuko du auzia. Bien bitartean, gaur beste elkarretaratze bat izan da Iruñean Tatianaren hilketa salatzeko.