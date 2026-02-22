IRUÑEA
Osasunak barne ikerketa abiatuko du Sadarren gertatutakoa argitzeko 

Larunbatean izan ziren istiluak, estadioan bertan, Osasuna eta Real Madrilen arteko norgehiagoka amaitu ostean. Horietan, bi pertsona atxilotu zituzten (bat ospitalera eraman behar izan zuten) eta beste bat zauritu zuten.

Istiluak izan ziren larunbat arratsaldean Sadar estadioan, Osasunak eta Real Madrilek jokatu duten partidaren amaieran. Bi pertsona atxilotu zituzten, eta Espainiako Poliziaren oldarraldian zauritutako bi zaleetako bat ospitalera eraman behar izan zuten. Osasunak agiria kaleratu du gertakariak gaitzesteko, eta ikerketa agindu du.

Antza denez, Sadarko segurtasun langileak hego-harmailara joan dira ustez zelaira botila bat bota duen zale bat identifikatzera. Ondoren, Espainiako Polizia zale batzuen aurka oldartu zen, harmailetan eta estadioko korridoreetan.

Bi pertsona atxilotu zituzten, eta beste bi, zauritu. Zaurituetako bat ospitalera eraman behar izan zuten. Bi agente ere arin zauritu ziren, Poliziaren arabera.

Ohar baten bidez, Osasunak gaitzetsi egin ditu Sadarren izandako istiluak, “ikara uneak” sortu zirelako zaleak estadiotik ateratzen ari zirenean.

"Osasunak barne ikerketa bat egingo du Real Madrilen aurkako partidaren ostean izandako gertakariak argitzeko", iragarri du bere webean.

Indar Gorri: "Hau ez zen atzo hasi eta ez da bihar bukatuko"

Indar Gorri taldearen hitzetan, larunbatean jazotakoa "gure zelaian eta Ligako gainerako estadioetan Poliziak duen zigorgabetasunaren ondorioa da".

Nafarroako EH Bilduk salatu du Poliziaren jokabidea gehiegizkoa izan dela

Elkarretaratzea martxoaren 6an

Bestalde, Sadar Bizirikek kaltetutako jarraitzaileei eskatu die jar daitezela plataformarekin harremanetan, eta elkarretaratzea deitu du martxoaren 6rako. Egun horretan, Mallorcaren aurka jokatuko du talde gorritxoak.

Jupol polizia sindikatuak Osasuna kritikatu du

Jupol sindikatuak gogor kritikatu du Osasuna "errealitatetik urrun dagoen gertakarien kontakizun bat egiteagatik".

X sare sozialean zabaldu duenez, Osasunak argudiatu du polizia-operazioa "taldearen segurtasun dispositiboari laguntzeko eta bere instalazioetan segurtasuna bermatzeko" egin zela, eta "oso larritzat" jo ditu adierazpen horiek.

