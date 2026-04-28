ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
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Aitor Esteban confirma que avanzan en la negociación del nuevo estatus

18:00 - 20:00
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EITB

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El presidente del EBB ha ofrecido una entrevista en Euskadi Irratia y, entre otras cuestiones, Iñaki Guridi le ha preguntado por el nuevo estatus. Aitor Esteban ha confirmado que "han avanzado" y que "hay base" para trabajar.

EAJ-PNV Actualidad

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