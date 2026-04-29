Euskadi recupera el pulso joven: hacía 25 años que no había tantos adolescentes

En Euskadi no había tantos adolescentes desde el siglo pasado. Aunque pueda resultar sorprendente, el dato es rigurosamente cierto. En este momento, según los últimos datos del Eustat, en Euskadi hay 220.000 jóvenes de entre 10 y 19 años, la cifra más elevada desde el año 1999. Es decir, hay que retroceder un cuarto de siglo para encontrar una cifra mayor de adolescentes.

Ese dato de 220.000 jóvenes se corresponde con el del grupo de edad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa como adolescentes, la población de la franja de edad 10-19 años. A nivel popular, no obstante, la adolescencia se vincula con una edad algo más tardía, en torno al grupo de edad 13-19 años (los teenagers, en términos anglosajones). Y también en ese grupo de edad, Euskadi se sitúa en su techo en el último cuarto de siglo: hay 158.520 jóvenes de estas edades, en este caso la cifra más elevada desde el año 2000.

En el caso de Nafarroa, la tendencia es aún más pronunciada. Hay alrededor de 77.000 ciudadanos de entre 10 y 19 años en la comunidad foral, la cifra más alta desde comienzos de los noventa. Es decir, en Hego Euskal Herria hay alrededor de 300.000 adolescentes, frente a los 225.000 que había hace dos décadas, con un crecimiento superior al 33 %.

El auge de los años 2000

Estos datos sorprenden porque en Euskal Herria se habla constantemente de la crisis de la natalidad, aunque lo cierto es que se habló muy poco del auge de los nacimientos que se vivió hasta hace pocos años, con 2011 como punto culmen. En aquel año se registró la cifra de nacimientos más alta desde 1984, y hasta 2017 los nacimientos se mantuvieron por encima de la media de los años 90, década en la que se vivió un declive del número de nacimientos y de la tasa de fecundidad (menor aún que la actual).

Aquel auge de los nacimientos explica en gran medida esta cifra de adolescentes comparativamente elevada. Así lo explica Itziar Aguado, doctora en Economía y profesora de Geografía Humana en la EHU: “Euskadi registró un incremento sostenido de nacimientos en aquellos años (comienzos del siglo). Esa cohorte está llegando ahora a la adolescencia, lo que explica directamente el ensanchamiento de la pirámide en las edades de 10 a 19 años”.