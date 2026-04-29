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Taxistas de Irun denuncian una agresión “salvaje” y alertan del aumento de la violencia

El conductor sufrió una fractura de mandíbula y un derrame en un ojo tras ser atacado por un grupo de personas cuando trabajaba en la calle Pikoketa.
GRAFCAV2528. BILBAO, 08/09/2025.- Taxis se manifiestan por las VTCs este lunes en Bilbao donde cerca de 200 taxistas han recorrido las sedes de las distintas instituciones en Bilbao por la competencia desleal de las nuevas plataformas. EFE/Luis Tejido
Manifestación de taxistas. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Irungo taxilariek eraso "basatia" salatu eta indarkeria areagotu dela ohartarazi dute
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EITB

Última actualización

El sector del taxi de Irun ha denunciado una “salvaje agresión” ocurrida la noche del sábado 4 de abril, aunque los hechos han trascendido ahora, y ha advertido del aumento de la violencia en el ejercicio de su trabajo. El ataque tuvo lugar en la calle Pikoketa, donde un taxista que se encontraba de servicio fue increpado por un grupo de personas que lanzó un vaso con líquido contra su vehículo.

Cuando el conductor bajó para recriminar lo sucedido, fue agredido por la espalda y golpeado brutalmente, según ha explicado en un comunicado la asociación Taxi Bidasoa, que agrupa a 59 profesionales de la localidad. Como consecuencia, el taxista sufrió fractura de mandíbula, un importante derrame en el ojo izquierdo y otras heridas de consideración.

Tras varios días sometiéndose a pruebas médicas, el afectado tuvo que ser operado de urgencia la semana pasada, siempre según la información facilitada por el colectivo.

La Policía Municipal de Irun se encarga de la investigación de los hechos. Desde el sector denuncian que este episodio refleja una tendencia al alza en la violencia y subrayan que cada vez más taxistas rechazan trabajar en horario nocturno por miedo a nuevas agresiones.

En este contexto, consideran inaceptable que quienes prestan un servicio esencial tengan que elegir entre ganarse la vida o poner en riesgo su integridad física, y reclaman medidas que refuercen su seguridad.

Irún Taxis Sociedad

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