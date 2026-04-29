Taxistas de Irun denuncian una agresión “salvaje” y alertan del aumento de la violencia
El sector del taxi de Irun ha denunciado una “salvaje agresión” ocurrida la noche del sábado 4 de abril, aunque los hechos han trascendido ahora, y ha advertido del aumento de la violencia en el ejercicio de su trabajo. El ataque tuvo lugar en la calle Pikoketa, donde un taxista que se encontraba de servicio fue increpado por un grupo de personas que lanzó un vaso con líquido contra su vehículo.
Cuando el conductor bajó para recriminar lo sucedido, fue agredido por la espalda y golpeado brutalmente, según ha explicado en un comunicado la asociación Taxi Bidasoa, que agrupa a 59 profesionales de la localidad. Como consecuencia, el taxista sufrió fractura de mandíbula, un importante derrame en el ojo izquierdo y otras heridas de consideración.
Tras varios días sometiéndose a pruebas médicas, el afectado tuvo que ser operado de urgencia la semana pasada, siempre según la información facilitada por el colectivo.
La Policía Municipal de Irun se encarga de la investigación de los hechos. Desde el sector denuncian que este episodio refleja una tendencia al alza en la violencia y subrayan que cada vez más taxistas rechazan trabajar en horario nocturno por miedo a nuevas agresiones.
En este contexto, consideran inaceptable que quienes prestan un servicio esencial tengan que elegir entre ganarse la vida o poner en riesgo su integridad física, y reclaman medidas que refuercen su seguridad.
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