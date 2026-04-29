Irungo taxilariek salatu dute eraso "basati bat" izan dela, eta indarkeria areagotu egin dela ohartarazi dute

Pikoketa kalean lanean ari zela, taxilari bati hainbat lagunek eraso egin zioten, eta masailezurra hautsi eta begi batean isuri bat eragin zioten.

GRAFCAV2528. BILBAO, 08/09/2025.- Taxis se manifiestan por las VTCs este lunes en Bilbao donde cerca de 200 taxistas han recorrido las sedes de las distintas instituciones en Bilbao por la competencia desleal de las nuevas plataformas. EFE/Luis Tejido
Taxilarien manifestazioa. Argazkia: EFE
EITB

Irungo taxilariek apirilaren 4ko gauean izandako "eraso basati" bat salatu dute. Orain eman dute gertakarien berri, eta sektorean indarkeria areagotu egin dela ohartarazi dute. Pikoketa kalean izan zen erasoa. Zerbitzuan zegoen taxilari bati errieta egin zion talde batek, eta likidoz beterik zegoen edalontzi bat jaurti zuten ibilgailuaren kontra.

Gidaria ibilgailutik kargu hartzera atera zenean, bizkarretik eraso egin zioten eta bortizki kolpatu zuten, Taxi Bidasoa elkarteak ohar batean azaldu duenez. Herriko 59 profesional biltzen ditu elkarteak. 

Erasoaren ondorioz, masailezurra hautsi zioten taxilariari, ezkerreko begian isuri handia izan zuen eta beste zauri larri batzuk izan zituen.

Hainbat egunetan proba medikoak egin ondoren, gaixoari larrialdiko ebakuntza egin behar izan zioten joan den astean, kolektiboak emandako informazioaren arabera.

Irungo Udaltzaingoa gertakarien ikerketaz arduratu da, eta sektoreak salatu duenez, indarkeria gero eta handiagoa da. Horren ondorioz, gero eta taxilari gehiagok ez dute gaueko ordutegian lan egin nahi, beste eraso batzuen beldur.

Testuinguru horretan, onartezina iruditzen zaie funtsezko zerbitzu bat ematen dutenek bizimodua atera ala osotasun fisikoa arriskuan jarri artean aukeratu behar izatea, eta segurtasuna indartzeko neurriak eskatu dituzte.

Zure interesekoa izan daiteke

Momento en el que se produce el descarrilamiento del coche 6 del tren Iryo, captado por la cámara interior, a la altura del kilómetro 318,681 en Adamuz, antes de colisionar con el Alvia. REMITIDA / HANDOUT por CIAF Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/4/2026
CIAFek egiaztatu du Adamuzeko trenetan ez zegoela anomaliarik, eta berretsi du istripua erreia hautsita zegoelako gertatu zela

Iñaki Barron CIAFen presidenteak astelehen honetan Senatuan esan zuenez, dituzten azterketa-elementuekin ezin da esan Adamuzko istripua ekidin zitekeenik, eta azpiegituraren akats bat egon ote zen aztertzen jarraitzen dute, erreian edo bidearen soldaduran. CIAFek adierazi du ondorioak "behin-behinekoak" direla, batzordearen ikerketak berak eta Guardia Zibilak egindakoak "aurkikuntza berriak" ekar baititzakete.

