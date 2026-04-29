Irungo taxilariek salatu dute eraso "basati bat" izan dela, eta indarkeria areagotu egin dela ohartarazi dute
Pikoketa kalean lanean ari zela, taxilari bati hainbat lagunek eraso egin zioten, eta masailezurra hautsi eta begi batean isuri bat eragin zioten.
Irungo taxilariek apirilaren 4ko gauean izandako "eraso basati" bat salatu dute. Orain eman dute gertakarien berri, eta sektorean indarkeria areagotu egin dela ohartarazi dute. Pikoketa kalean izan zen erasoa. Zerbitzuan zegoen taxilari bati errieta egin zion talde batek, eta likidoz beterik zegoen edalontzi bat jaurti zuten ibilgailuaren kontra.
Gidaria ibilgailutik kargu hartzera atera zenean, bizkarretik eraso egin zioten eta bortizki kolpatu zuten, Taxi Bidasoa elkarteak ohar batean azaldu duenez. Herriko 59 profesional biltzen ditu elkarteak.
Erasoaren ondorioz, masailezurra hautsi zioten taxilariari, ezkerreko begian isuri handia izan zuen eta beste zauri larri batzuk izan zituen.
Hainbat egunetan proba medikoak egin ondoren, gaixoari larrialdiko ebakuntza egin behar izan zioten joan den astean, kolektiboak emandako informazioaren arabera.
Irungo Udaltzaingoa gertakarien ikerketaz arduratu da, eta sektoreak salatu duenez, indarkeria gero eta handiagoa da. Horren ondorioz, gero eta taxilari gehiagok ez dute gaueko ordutegian lan egin nahi, beste eraso batzuen beldur.
Testuinguru horretan, onartezina iruditzen zaie funtsezko zerbitzu bat ematen dutenek bizimodua atera ala osotasun fisikoa arriskuan jarri artean aukeratu behar izatea, eta segurtasuna indartzeko neurriak eskatu dituzte.
