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España eliminará las cajas grandes de antibióticos para evitar usos inadecuados

La razón de esta adaptación es "principalmente de salud pública" para que los pacientes no tengan "la tentación" de acabar utilizando esas unidades que le sobraron.
Farmacos en una farmacia con medicamentos y medicina

Fármacos en el interior de una farmacia. Foto de archivo: Europa Press

Euskaraz irakurri: Espainiak antibiotiko kaxa handiak kendu eta txikiagoak merkaturatuko ditu erabilera desegokiak saihesteko
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Agencias | EITB

Última actualización

España eliminará a lo largo del próximo año siete formatos grandes de antibióticos de uso común como la amoxicilina o la fosfomicina y comercializará cuatro nuevos de tamaño más reducido para evitar excedentes en los hogares que puedan conducir a la automedicación y otros usos inadecuados.

El cambio responde a una razón de salud pública para que los pacientes no tengan la tentación de acabar utilizando esas unidades que le sobraron, "lo cual es un riesgo para la salud y para las resistencias bacterianas", según el jefe de Salud Humana del Plan Nacional frente a la Resistencia de Antibióticos (Pran), Antonio López Navas.

El uso excesivo, incorrecto o incompleto o la automedicación de antibióticos sin receta es una de las principales causas de la aparición y propagación de bacterias resistentes: cada año, 33 000 personas mueren en Europa por infecciones hospitalarias causadas por estos microorganismos, alrededor de 3 000 de ellas en España.

Otro motivo es el medioambiental, pues impedirá que esos excedentes acaben en la basura o el desagüe.

En el caso de la amoxicilina se sustituirán las cajas de 30 comprimidos por las de 20 dosis. 

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