España eliminará las cajas grandes de antibióticos para evitar usos inadecuados
España eliminará a lo largo del próximo año siete formatos grandes de antibióticos de uso común como la amoxicilina o la fosfomicina y comercializará cuatro nuevos de tamaño más reducido para evitar excedentes en los hogares que puedan conducir a la automedicación y otros usos inadecuados.
El cambio responde a una razón de salud pública para que los pacientes no tengan la tentación de acabar utilizando esas unidades que le sobraron, "lo cual es un riesgo para la salud y para las resistencias bacterianas", según el jefe de Salud Humana del Plan Nacional frente a la Resistencia de Antibióticos (Pran), Antonio López Navas.
El uso excesivo, incorrecto o incompleto o la automedicación de antibióticos sin receta es una de las principales causas de la aparición y propagación de bacterias resistentes: cada año, 33 000 personas mueren en Europa por infecciones hospitalarias causadas por estos microorganismos, alrededor de 3 000 de ellas en España.
Otro motivo es el medioambiental, pues impedirá que esos excedentes acaben en la basura o el desagüe.
En el caso de la amoxicilina se sustituirán las cajas de 30 comprimidos por las de 20 dosis.
Te puede interesar
La Guardia Civil despliega un operativo contra ciberestafas en Vitoria-Gasteiz
La intervención se ha iniciado a primera hora de la mañana en el barrio de Lakua, sin que por el momento se hayan facilitado detalles sobre detenciones o registros.
Primer ensayo para preparar el eclipse solar: El Sol ocupará esta tarde la misma posición que el 12 de agosto
Hoy y mañana el Sol ocupará prácticamente la misma posición en el firmamento y casi a la misma hora que lo hará durante el momento de totalidad del eclipse estival. El máximo del eclipse se alcanzará a las 20:27 horas.
Jornada de protestas en Bilbao y Donostia en una huelga médica que sigue escalando
Bilbao y San Sebastián acogerán esta tarde movilizaciones. Las y los médicos en huelga denuncian presiones por parte del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para recuperar las horas extra y acusan al Ministerio de “echar balones fuera”.
Taxistas de Irun denuncian una agresión “salvaje” y alertan del aumento de la violencia
El conductor sufrió una fractura de mandíbula y un derrame en un ojo tras ser atacado por un grupo de personas cuando trabajaba en la calle Pikoketa.
Europa registró temperaturas superiores a la media y olas de calor e incendios sin precedentes en 2025
El informe Copernicus sobre el “Estado Europeo del Clima de 2025” advierte de una pérdida neta de masa en los glaciares, récord de hectáreas quemadas y del calentamiento de la superficie del mar.
Euskadi recupera el pulso joven: hacía 25 años que no había tantos adolescentes
En la Comunidad Autónoma Vasca hay 220.000 jóvenes de entre 10 y 19 años, la cifra más alta desde 1999. En Nafarroa, mientras, no había tantos adolescentes desde comienzos de los 90. Hego Euskal Herria ronda los 300.000 adolescentes.
Biarritz acoge el desfile Crucero de Chanel con Nicole Kidman, Marion Cotillard y grandes estrellas del cine y la moda
La firma de moda refuerza su vínculo con Ipar Euskal Herria con la inauguración de un establecimiento y la presentación de su colección Crucero, uno de los eventos más destacados del calendario de la moda.
¿Qué pasará con los alquileres tras el fin de la vigencia del decreto?
Se abren tres escenarios principales. El primero afecta a quienes solicitaron la prórroga y ya la tienen concedida: ¿seguirán siendo válidas dichas prórrogas? El segundo se centra en los inquilinos que han pedido la prórroga, pero aún no han recibido respuesta: ¿quedan protegidos o entran en un vacío legal? Y el tercero, quienes aún no la habían solicitado: ¿podrán hacerlo más adelante?
La CIAF descarta anomalías en los trenes de Adamuz y se reafirma en la rotura del carril
El presidente de la CIAF, Iñaki Barrón dijo este lunes en el Senado que con los elementos de análisis de que disponen no se puede decir de forma contundente que el accidente de Adamuz fuera evitable y que la causa principal que siguen analizando es un fallo de la infraestructura, en el carril o en la soldadura de la vía. La CIAF señala que sus conclusiones son "provisionales", ya que la propia investigación de la comisión y la que lleva a cabo la Guardia Civil pueden aportar "nuevos hallazgos".