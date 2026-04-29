SENDAGAIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiak antibiotiko kaxa handiak kendu eta txikiagoak merkaturatuko ditu erabilera desegokiak saihesteko

Osasun publikoko arrazoiengatik hartutako erabakia da, gaixoek etxean soberan dituzten botikak erabiltzeko "tentaziorik" izan ez dezaten. 

Sendagaiak apaletan, farmazia baten barruan. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak erabilera arruntekoak diren antibiotiko kaxa handiak (zazpi) erretiratu eta formatu txikiagoko lau merkaturatuko ditu datorren urtean zehar, soberakinak eta erabilera desegokiak saihesteko. 

Adituen arabera, osasun publikoko arrazoiengatik hartutako erabakia da, gaixoek etxean soberan dituzten botikak erabiltzeko "tentaziorik" izan ez dezaten. Izan ere, medikuak agindu gabe antibiotikoak hartzea arriskutsua da eta osasunarentzat eta bakterioen erresistentzia areagotzen du. 

Urtero, 33.000 pertsona hiltzen dira Europan bakterioek eragindako infekzioen ondorioz, horietatik 3.000 inguru Espainian.

Ingurumen arrazoiak ere badaude, erabili gabe gelditzen diren antibiotiko horietako askok zabortegietan edo ibaietan amaitzen dutelako. 

Amoxizilinaren kasuan, 30 dosiko kaxak erretiratu eta 20koak merkaturatuko dira. 

Eguneko Titularrak Sendagaiak Espainia Espainiako gobernua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Momento en el que se produce el descarrilamiento del coche 6 del tren Iryo, captado por la cámara interior, a la altura del kilómetro 318,681 en Adamuz, antes de colisionar con el Alvia. REMITIDA / HANDOUT por CIAF Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/4/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

CIAFek egiaztatu du Adamuzeko trenetan ez zegoela anomaliarik, eta berretsi du istripua erreia hautsita zegoelako gertatu zela

Iñaki Barron CIAFen presidenteak astelehen honetan Senatuan esan zuenez, dituzten azterketa-elementuekin ezin da esan Adamuzko istripua ekidin zitekeenik, eta azpiegituraren akats bat egon ote zen aztertzen jarraitzen dute, erreian edo bidearen soldaduran. CIAFek adierazi du ondorioak "behin-behinekoak" direla, batzordearen ikerketak berak eta Guardia Zibilak egindakoak "aurkikuntza berriak" ekar baititzakete.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X