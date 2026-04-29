El Aita Mari abrirá sus puertas para celebrar el décimo aniversario de Salvamento Marítimo Humanitario

La ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) cumple 10 años y, con motivo de ese aniversario, el Aita Mari, convertido en símbolo de lucha contra la vulneración de derechos en el Mediterráneo, se abrirá al público durante las próximas semanas para acercar a la ciudadanía “la realidad de la frontera más mortífera del mundo”.

Tras finalizar la Misión 18 que comenzó en febrero, el barco ha llegado este miércoles a Bilbao, y está atracado en el Itsasmuseum, donde se podrá visitar hasta el 7 de mayo. Según han explicado desde la ONG, esta estancia marcará el inicio de una ruta de sensibilización que recorrerá la costa vasca con el objetivo de visibilizar “la situación de violencia y vulneración de derechos que sufren las personas migrantes en el mar”.

Estancias

Durante todo el recorrido, el barco abrirá sus puertas de forma gratuita para que cualquier persona interesada pueda conocer de primera mano el trabajo de rescate, la logística de la tripulación y las crudas realidades de las misiones en el Mediterráneo.

· Bilbao (Itsasmuseum): Del 29 de abril al 7 de mayo.

· Bermeo: Del 9 al 13 de mayo.

· Pasaia (Itsasfestibala): Del 14 al 18 de mayo.

· Portugalete: Del 21 al 24 de mayo.

Diez años salvando vidas

Desde su fundación hace una década, SMH ha mantenido un “firme compromiso con la salvaguarda de la vida”, denunciando la “inacción institucional y la criminalización de la solidaridad”.

Esta gira no solo será una celebración de los diez años de trabajo, “sino un llamamiento urgente a la conciencia social y política ante la crisis humanitaria que persiste en las rutas migratorias”.

Misión 18 (febrero-abril)

El Aita Mari está de vuelta a Euskadi tras realizar 58 días de misión en el Mediterráneo central donde han logrado rescatar a 32 personas y asistir a otras 74 en situación crítica. La ONG ha denunciado que han tenido que enfrentarse a un entorno operativo “sumamente hostil”, donde las patrulleras libias han intentado entorpecer su labor. En este sentido, explican que han documentado que existe una “coordinación operativa” entre los medios aéreos de Frontex y las patrulleras libias, “lo cual facilita la intercepción y posterior devolución de las personas a Libia”.

Asimismo, han constatado que las rutas migratorias se están desplazando hacia el este, realizando travesías “mucho más largas y peligrosas”.