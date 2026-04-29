Aita Marik ateak irekiko ditu Itsas Salbamendu Humanitarioaren hamargarren urteurrena ospatzeko
Asteazken honetan, itsasontziak Euskadiko hainbat portu bisitatuko dituen birari ekin dio. Lehen geltokia Bilbo izango da, eta dagoeneko Itsasmuseumean bisitatu daiteke.
Itsas Salbamendu Humanitarioa (SMH) GKEak 10 urte bete ditu eta, urteurren hori ospatzeko asmoz, Mediterraneoko eskubide urraketen aurkako borrokaren sinbolo bihurtu den Aita Mari ontzia parez pare irekiko dute datozen asteetan. Helburua da herritarrei “munduko mugarik hilgarrienaren errealitatea” hurbiltzea.
Otsailean hasitako 18. Misioa amaitu ondoren, itsasontzia asteazken honetan iritsi da Bilbora, eta Itsasmuseumean dago porturatuta; bertan bisitatu ahal izango da maiatzaren 7ra arte. GKEak azaldu duenez, egonaldi honek euskal kostaldea zeharkatuko duen sentsibilizazio-ibilbide bati hasiera emango dio, “pertsona migratzaileek itsasoan jasaten duten indarkeria eta eskubide-urraketa” ikusarazteko.
Egonaldiak
Ibilbide osoan zehar, bisitariek doan bisitatu ahal izango dute ontzia, interesa duen edonork bertatik bertara ezagutu ditzan erreskate-lana, tripulazioaren logistika eta Mediterraneoko misioen errealitate gordina.
· Bilbo (Itsasmuseum): Apirilaren 29tik maiatzaren 7ra.
· Bermeo: Maiatzaren 9tik 13ra.
· Pasaia (Itsasfestibala): Maiatzaren 14tik 18ra.
· Portugalete: Maiatzaren 21etik 24ra.
Hamar urte bizitzak salbatzen
Duela hamarkada bat sortu zenetik, SMHk “bizitza babesteko konpromiso sendoari” eutsi dio, “erakundeen pasibotasuna eta elkartasunaren kriminalizazioa” salatuz. Birak, hamar urteko lanaren ospakizuna izateaz gain, “gizartearen eta politikaren kontzientziari dei premiazkoa” egin nahi dio migrazio-ibilbideetan dirauen krisi humanitarioaren aurrean.
18. Misioa (otsaila-apirila)
Aita Mari Euskadira itzuli da Mediterraneo erdialdean 58 eguneko misioa egin ondoren. Bertan, 32 pertsona erreskatatzea eta egoera kritikoan zeuden beste 74ri laguntzea lortu dute.
GKEak salatu du operazio-ingurune “oso oldarkor bati” aurre egin behar izan diotela, Libiako patruila-ontziak euren lana oztopatzen saiatu baitira. Ildo horretan, Frontexeko aire-baliabideen eta Libiako patruila-ontzien artean “koordinazio operatiboa” dagoela dokumentatu dutela azaldu dute, eta horrek “pertsonak atzematea eta ondoren Libiara itzultzea” errazten duela.
Era berean, migrazio-ibilbideak ekialderantz mugitzen ari direla egiaztatu dute, zeharkaldi “askoz luzeagoak eta arriskutsuagoak” eginez.
