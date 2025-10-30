Nafarroako Unibertsitateak arratsaldeko jarduera etenarazi du Iruñean, segurtasunagatik, Vito Quilesek ekitaldia egingo duela eta
Nafarroako Unibertsitatetik ohar bidez azaldu dutenez, "arratsaldean unibertsitatetik kanpoko taldeak etortzea eta indarkeriazko gertakariak aurreikusten direnez, zentro akademikoak erabaki du eskolak eta jarduera presentzial guztia bertan behera uztea".
Nafarroako Unibertsitateak Iruñeko campuseko jarduera oro bertan behera uztea erabaki du ostegun arratsaldeko 15:00etatik aurrera, "segurtasun arrazoiengatik", Vito Quiles aktibista ultraeskuindarra bertan azaltzekoa dela jakin ondoren; zentroaren barruan hitzaldi bat emateko eskaera ukatu zitzaion eta, hitzaldi hori atarian emango duela esan du gaur Quilesek.
Langile eta ikasleei zuzendutako gutun batean, Maria Iraburu errektoreak Nafarroako Unibertsitatea "elkarrekin topatzeko, hausnarketarako, bizikidetza baketsurako, eztabaida pausaturako eta errespeturako gune" gisa definitu du.
"Historiaren une bakoitzean, xehetasunak gorabehera, helburu horri kalte egiten dioten egoerak gertatzen dira. Polarizazio handiko garaietan bizi gara, zeintzuetan hitzak eta ideiak manipulatu eta desitxuratu egiten diren, eta koherentzia, sarri, agresibitatearekin nahasten den", adierazi du.
"Unibertsitateko gure komunitatea zabala da, eta euren ekintzen jabe diren pertsona libreek osatzen dute. Garrantzitsua da oroitzea unibertsitate-eremu hau egunero eraikitzen dugula, guztion artean, hitzekin, jarrerekin eta ekintzekin", gaineratu du.
Mazonek aurreratu du "hausnarketa sakonagoa" egingo duela datozen egunetan
Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak adierazi du bere gain hartzen duela "atzoko eguna", izan ere, Estatu hileta izan zen atzo, eta egun horrek "zer esan nahi duen hausnartzen ari da", eta datozen egunetan "hausnarketa sakonagoa" egingo duela gaineratu du. Hori adierazi du Valentzian, GOIDIaren ondorioz hildako 237 biktimen omenezko Estatu hileta egin eta biharamunean. Biktima horietatik 229 Valentziako probintzian hil ziren.
"Hau zirku hutsa da": Pedro Sanchezek 'Koldo' auzia ikertzeko batzordean utzitako lerroburu nagusiak
Begoña Gomez emaztearen defentsa sutsua egin du 'Koldo' auzia ikertzen duen batzordearen aurrean, Senatuan. Behin eta berriz, PSOEren finantziazioa "garbia" dela azpimarratu du.
Sanchezek onartu du eskudirutan "gastu anekdotikoak" kobratu dituela, baina esan du inoiz ez direla mila eurotik gorakoak izan
'Koldo' auzia ikertzeko Senatuan egindako batzordean Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiarengan "konfiantza handia" zuen, baina adierazi du "haren ohiturek" nazka eragiten diotela.
PSOEk "finantziazio garbia" duela adierazi du Espainiako Gobernuko presidenteak, 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuan egindako batzordean.
Diez Antxustegi: "Negoziatzeko unea da, baina ez gaude liskarretarako eta borroka politikorako prest"
EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak txalotu du "Euskadik aurrekontuak izango" dituela, "nazioarteko ziurgabetasun une honetan".
Albiste izango dira: Sanchez Koldo auziko ikerketa batzordean, Miren Arzalluzi elkarrizketa ETBn eta Gipuzkoako aurrekontu proiektua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Virginia Ortiz, GOIDIaren biktima: "Bere eginbeharra alde batera utzi zuenak eragin zuen tragedia"
Virginia Ortiz Riquelmek, GOIDIaren ondorioz Leturren (Albacete) hildako Juan Alejandro Ortizen lehengusuak, esan du tragediaren erantzulea bere ardura alde batera utzi zuena dela. Bere hitzetan, "bizitako tragediaren eragilea" ez zen denboralea izan, "bere egitekoa alde batera utzi zuena" baizik, jakinda hori egiteak heriotzak eragin zitzakeela.
Oihu artean hartu dute Mazon biktimen senideek, Estatu hiletan: "koldarra, puta-kumea eta nazkagarria"
Duela urtebeteko GOIDIan bizitza galdu zuten 237 herritarren omenez Estatu hileta egin dute Valentzian, laikoa, eta ordezkari politikoen hitzaldirik gabea. Biktimen senideen testigantza hunkigarrien aurretik, Carlos Mazon presidentearen aurkako oihuek hautsi dute ekitaldiaren solemnitatea.
Perez Iglesiasek PPri erantzun dio campusetako pintaketak garbitzea EHUri dagokiola
Muriel Larrea PPko legebiltzarkideak Jaurlaritzari eskatu dio EHUko campusetako pintadak "berehala" garbitu ditzala, bere hizetan, espazio "itogarriak" bilakatzen ari direlako "ezker abertzalearen ideiekin bat egiten ez dutenentzat".