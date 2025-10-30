Nafarroako Unibertsitatea
Nafarroako Unibertsitateak arratsaldeko jarduera etenarazi du Iruñean, segurtasunagatik, Vito Quilesek ekitaldia egingo duela eta

Nafarroako Unibertsitatetik ohar bidez azaldu dutenez, "arratsaldean  unibertsitatetik kanpoko taldeak etortzea eta indarkeriazko gertakariak aurreikusten direnez, zentro akademikoak erabaki du eskolak eta jarduera presentzial guztia bertan behera uztea".

Joan den asteartean Alacanteko Unibertsitatean baimenik gabeko Vito Quilesen deialdi batean istiluak saihesteko polizia-operazioa. Argazkia: Europa Press.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Unibertsitateak Iruñeko campuseko jarduera oro bertan behera uztea erabaki du ostegun arratsaldeko 15:00etatik aurrera, "segurtasun arrazoiengatik", Vito Quiles aktibista ultraeskuindarra bertan azaltzekoa dela jakin ondoren; zentroaren barruan hitzaldi bat emateko eskaera ukatu zitzaion eta, hitzaldi hori atarian emango duela esan du gaur Quilesek. 

Nafarroako Unibertsitateak ohar bidez azaldu duenez, "arratsaldean kanpoko taldeak etortzea eta indarkeriazko gertakariak aurreikusten direnez, zentro akademikoak erabaki du eskolak eta jarduera presentzial guztia bertan behera uztea". 

Langile eta ikasleei zuzendutako gutun batean, Maria Iraburu errektoreak Nafarroako Unibertsitatea "elkarrekin topatzeko, hausnarketarako, bizikidetza baketsurako, eztabaida pausaturako eta errespeturako gune" gisa definitu du. 

"Historiaren une bakoitzean, xehetasunak gorabehera, helburu horri kalte egiten dioten egoerak gertatzen dira. Polarizazio handiko garaietan bizi gara, zeintzuetan hitzak eta ideiak manipulatu eta desitxuratu egiten diren, eta koherentzia, sarri, agresibitatearekin nahasten den", adierazi du. 

"Unibertsitateko gure komunitatea zabala da, eta euren ekintzen jabe diren pertsona libreek osatzen dute. Garrantzitsua da oroitzea unibertsitate-eremu hau egunero eraikitzen dugula, guztion artean, hitzekin, jarrerekin eta ekintzekin", gaineratu du. 

 

