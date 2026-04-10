Procedimiento judicial
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13 nuevos testigos declararán el 24 de abril en la causa del Bocal

La jueza incorpora nuevas declaraciones clave en la fase de instrucción: declararán el ingeniero que firmó el proyecto de ese paso, mandos de la Policía Local y el 112 o la jefa de obra y los operarios que intervinieron en el 2024 en la pasarela siniestrada.

Precinto policial para impedir el paso en la pasarela de la senda costera de Cabo Mayor a la playa de La Maruca, en Santander, que siempre ha tenido 'fama', no solo por el número de vecinos y turistas que la pasean diariamente, sino porque generó la constitución de dos plataformas para su ejecución sostenible, dos proyectos inacabados y, por desgracia, un final trágico el pasado martes. cuando tras el derrumbe este martes de la estructura de madera de EL Bocal de dicha senda lo que provocaó la muerte de cinco jóvenes, otra está desaparecida y una séptima de encuentra ingresada en la UCI del hospital de Valdecilla. EFE/ Celia Agüero Pereda
Euskaraz irakurri: Epaileak beste 13 lekuko deitu ditu deklaratzera El Bocaleko pasabidearen auzian
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Agencias | EITB

Última actualización

La jueza que instruye la causa de El Bocal, por la rotura de la pasarela de esa zona de Santander en la que murieron seis jóvenes -tres de ellos vizcaínos- y una séptima resultó herida, ha citado a declarar el 24 de abril a 13 nuevos testigos, como el ingeniero que firmó el proyecto de ese paso o mandos de la Policía Local y el 112.

En una providencia, dictada este viernes, la jueza llama a declarar entre las 9:30 horas y las 13:00 horas del 24 de abril, entre otros, a la jefa de la obra y los operarios que intervinieron en 2024 en la pasarela siniestrada.

En esa resolución, requiere al Ayuntamiento de Santander que aclare si ha incoado expediente sancionador a la agente de la Policía Local que recogió el aviso del 112, en el que un vecino alertaba del mal estado de la pasarela, el día antes del suceso.

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