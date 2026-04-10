13 nuevos testigos declararán el 24 de abril en la causa del Bocal

La jueza que instruye la causa de El Bocal, por la rotura de la pasarela de esa zona de Santander en la que murieron seis jóvenes -tres de ellos vizcaínos- y una séptima resultó herida, ha citado a declarar el 24 de abril a 13 nuevos testigos, como el ingeniero que firmó el proyecto de ese paso o mandos de la Policía Local y el 112.



En una providencia, dictada este viernes, la jueza llama a declarar entre las 9:30 horas y las 13:00 horas del 24 de abril, entre otros, a la jefa de la obra y los operarios que intervinieron en 2024 en la pasarela siniestrada.



En esa resolución, requiere al Ayuntamiento de Santander que aclare si ha incoado expediente sancionador a la agente de la Policía Local que recogió el aviso del 112, en el que un vecino alertaba del mal estado de la pasarela, el día antes del suceso.