Burdineria korrosioak jota zegoelako erori zen El Bocaleko pasabidea, perituaren esanetan

Peritu judizialak azaldu duenez, loturetako batean izandako akatsak, beste loturen gaineko karga handitu zuen, eta horrek bigarren mailako habeen eta habe primarioen arteko lotura guztien akats kateatua eragin du, taula eroraraziz. Gainera, ondorioztatu duenez, ez dago egituraren mantentze-plan bat egon den ebidentziarik. 

Behera etorritako pasabidea. EFE.

Agentziak | EITB

Egiturazko burdineria korrosioak jota zuelako etorri zen behera Santanderreko kostaldeko bidexkako pasabidea, aditu judizialaren txostenaren arabera. Joan den martxoaren 3an gertatu zen ezbeharrean sei gazte hil ziren.

Bigarren mailako eta lehen mailako habeen berme-burdineriek korrosio-zantzu nabarmenak dituzte, pasabidea azpialdetik edo albotik begi soilez ikuskatuta "oharkabean pasako ez zen" neurrian dio perituak martxoaren 24an magistratuak eskatutako txostenean. 

Perituak ondorioztatu duenez, pasabidea behera etortzearen arrazoi nagusia bigarren mailako habeak lehen mailakoen gainean sostengatzeko berme-loturaren akatsa izan zen, "korrosioaren ondorioz sostengurako zati bat galdua" zuelako burdineriak. 

Azaldu duenez, lotura baten akatsak karga handitzen du gainerako loturen gainean, eta, azkenean, bigarren mailako habeen eta lehen mailako habeen arteko lotura guztien akats kateatua eragiten du, eta, ondorioz, taula erortzea. 

Aurrena zein estribuk huts egin zuen ondorioztatzea zaila dela dioen arren, hipotesirik probableena da hegoaldeko habearen gaineko euste-pieza izan zela. 

Azaldu duenez, hain zeuden hondatuta estribuak, ezen lurretik burdineria-pieza bat jaso eta eskutan desegin baitzitzaion. 

Ez zen ikuskapenik egin 

Adituak ondorioztatu duenez, gainera, "ez dago egituraren mantentze-plan bat egon den ebidentziarik, egindako mantenua ez zen nahikoa izan eta ikuskapen-lana arduragabea izan zen, egin bazen behintzat".

2024ko uztailean Itsasertz Mugarteak egindako konponketa barandetan zentratu zen, baina ez zen inolako jarduketarik egin zurezko egituran, burdinerian eta egiturazko loturen torlojuetan.

"Azken batean, pasabidearen albotik erortzeko arriskua saihesteko egin ziren lanak, baina ez zen inolako lanik egin pasabidearen egiturazko segurtasuna bermatzeko", adierazi du.

Gainera, uste du ez zela 2012ko jatorrizko proiektua jarraitu, eta arrastelak hamar metroko luzerako pieza bakar batean egin beharrean, elementu bakoitza luzera horren erdiko bi piezatan banatu zela, hau da, bost metroko bi pieza.

Bere ustez, lehenengo proiektuan jaso bezala gauzatu izan balitz, "haustura pixka bat motelagoa izango zen, ez hain zakarra".

Pasabidea haustearen ondorioz, 19 eta 22 urte bitarteko sei gazte hil ziren, hiru Euskal Herrikoak, bat Kantabriakoa, bat Guadalajarakoa eta bat Almeriakoa, eta Arabako beste neska bat ospitaleratu zuten, guztiak ikaskideak.

