Albiste da
Istripua Santanderren |
Real-Athletic derbia, zuzenean EITB |
Sanchez: "Gerrari ez" |
ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Barakaldoko bi gazte eta Balmasedako bat, Santanderreko istripuan hildakoen artean

Espainiako Gobernuak Kantabrian duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez, bost hildakoak Barakaldoko (Bizkaia) 19 urteko bi neska, Balmasedako (Bizkaia) 21 urteko mutil bat, Igollo de Camargoko (Kantabria) 22 urteko beste gazte bat eta Almeriako (20 urte) beste bat dira. Atzotik ospitalean dagoen neska, berriz, Bilarrekoa (Araba) da eta 19 urte ditu. 

santander istriprua itsasoa pasarela
Istripuaren lekua. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hiru euskal gazte, kantabriar bat eta Almeriako beste bat, dira istripuan hildakoak, Santanderreko El Bocal kostaldeko pasabidean izandako istripuaren ondorioz. Gainera, desagertutako pertsona, berriz, Guadalajarako neska bat da.

Espainiako Gobernuak Kantabrian duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez, bost hildakoak Barakaldoko 19 urteko bi neska, Balmasedako 21 urteko mutil bat, Camargoko (Kantabria) 22 urteko beste gazte bat eta Almeriako 20 urteko bosgarrena dira.

Desagertutako neska Guadalajarakoa da, 20 urtekoa; atzotik ospitalean dagoen neska, berriz, Bilarrekoa (Araba) da eta 19 urte ditu. 

Lanbide heziketako zentro bateko ikasle talde bat zen, eta ibilbide bat egiten ari ziren El Bocal hondartzaren eta Espainiako Ozeanografia Institutuaren artean. 

Leku horretan, egurrezko hainbat pasabide daude, eta horietako bat igarotzen ari zirenean gertatu zen ezbeharra. Egitura hautsi egin zen eta denak itsasora erori ziren, haitz ugari dagoen eremu batean. 

Kantabriako Larrialdietarako Zerbitzuak 16:45 inguruan jaso zuen abisua, eta erreskate operatibo zabala bertaratu zen istripuaren tokira. 

Barakaldo Balmaseda Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X