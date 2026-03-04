Biktimak Herasko La Granja ikastetxeko ikasleak ziren, nekazaritza eta ingurumen prestakuntzan erreferentziazko zentrokoak
Tragediaren biktimek abeltzaintzako eta animalien osasun-laguntzako goi-mailako teknikaritzako zikloan parte hartzen zuten. Zentro horrek ikasleak prestatzen ditu abeltzaintzako ustiategiak kudeatzeko eta albaitari-taldeekin lankidetzan aritzeko.
Bocaleko ezbeharraren biktimak Herasko La Granja Lanbide Heziketako Zentro Integratuko ikasleak ziren. Ikastetxe hori Abeltzaintzako, Animalien Osasuneko eta nekazaritza- eta ingurumen-arloetako goi-zikloetan espezializatuta dago. Abeltzaintzako eta abere-osasuneko laguntzako goi-mailako teknikaritza-zikloan parte hartzen zuten tragediaren biktimek. Zentroak ikasleak prestatzen ditu abeltzaintza-ustiategiak kudeatzeko eta albaitari-taldeekin lankidetzan aritzeko.
Gazte taldeak erabaki zuen Erasmusera joaten diren ikasleei notak emateko eta agurtzeko eguna La Maruca inguruan igarotzea, Bocal eta Espainiako Ozeanografia Institutuaren artean, txango bat egiteko.
Iturri ofizialen arabera, sei ikasle (bost emakume eta gizon bat, 20 eta 25 urte bitartekoak) pasalekuan zeuden pasabidea apurtu zenean, eta itsasora erori ziren. Larrialdi-zerbitzuek bost gorpu atera dituzte, eta seigarren pertsona bat ez da agertu. Bizirik erreskatatu duten pertsona bakarra hipotermiak jota artatu dute, eta Valdecilla Ospitaleko Politraumako ZIUra eraman dute.
Eusko Jaurlaritzak laguntza eskaini die Santanderren hildakoen familiei
Ertzaintzak hiru euskal gazteen heriotzaren berri eman die familiei: Barakaldoko 19 urteko bi neska eta Balmasedako 21 urteko mutil bat.
Osakidetzak giza papilomaren birusaren baheketa hasiko du, 30 urtetik gorako emakumeentzako
Etxera bidalitako gutun baten bidez helaraziko zaie emakumeei, laginak norberak etxean har dezan. Proiektu pilotua Donostialdean eta Tolosaldean hasiko da, eta, ondoren, Gipuzkoa osora zabalduko da, baita Araba eta Bizkaira ere.
Zer dakigu, eta zer ez, Santanderreko istripuaz?
Astearte arratsaldean Santanderko El Bocal kostaldeko pasabidean izandako istripuaren nondik norakoak ikertzen ari dira. Pasabideetako bat behera etorri zen eta bost pertsona hil ziren, tartean, hiru euskal herritar.
Elvillarko (Araba) neska bat zainketa intentsiboetako unitatean dago, Santanderreko istripuaren ondorioz
Gaztea, Elvillarkoa, larri dago Valdecillako Markes Unibertsitate Ospitalean.
Barakaldoko bi gazte eta Balmasedako bat, Santanderreko istripuan hildakoen artean
Espainiako Gobernuak Kantabrian duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez, bost hildakoak Barakaldoko (Bizkaia) 19 urteko bi neska, Balmasedako (Bizkaia) 21 urteko mutil bat, Igollo de Camargoko (Kantabria) 22 urteko beste gazte bat eta Almeriako (20 urte) beste bat dira. Atzotik ospitalean dagoen neska, berriz, Elvillarkoa (Araba) da eta 19 urte ditu.
