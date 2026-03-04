Albiste da
EZBEHARRA Santanderren

Biktimak Herasko La Granja ikastetxeko ikasleak ziren, nekazaritza eta ingurumen prestakuntzan erreferentziazko zentrokoak

Tragediaren biktimek abeltzaintzako eta animalien osasun-laguntzako goi-mailako teknikaritzako zikloan parte hartzen zuten. Zentro horrek ikasleak prestatzen ditu abeltzaintzako ustiategiak kudeatzeko eta albaitari-taldeekin lankidetzan aritzeko.

SANTANDER, 04/03/2026.- Instituto de Formación Profesional La Granja de Heras, en el municipio cántabro de Medio Cudeyo, donde estudiaban los siete jóvenes del accidente ocurrido ayer en la zona costera de El Bocal, en Santander, al caer al mar tras romperse una pasarela peatonal de madera, causando la muerte a cinco jóvenes, un desaparecido y se ha rescatado a otra persona con vida, que está fuera de peligro. EFE/ROMÁN G. AGUILERA

La Granja Lanbide Heziketako Institutuaren irudia, Kantabriako Medio Cudeyo udalerrian. EFE.

EITB

Bocaleko ezbeharraren biktimak Herasko La Granja Lanbide Heziketako Zentro Integratuko ikasleak ziren. Ikastetxe hori Abeltzaintzako, Animalien Osasuneko eta nekazaritza- eta ingurumen-arloetako goi-zikloetan espezializatuta dago. Abeltzaintzako eta abere-osasuneko laguntzako goi-mailako teknikaritza-zikloan parte hartzen zuten tragediaren biktimek. Zentroak ikasleak prestatzen ditu abeltzaintza-ustiategiak kudeatzeko eta albaitari-taldeekin lankidetzan aritzeko.

Gazte taldeak erabaki zuen Erasmusera joaten diren ikasleei notak emateko eta agurtzeko eguna La Maruca inguruan igarotzea, Bocal eta Espainiako Ozeanografia Institutuaren artean, txango bat egiteko.

Iturri ofizialen arabera, sei ikasle (bost emakume eta gizon bat, 20 eta 25 urte bitartekoak) pasalekuan zeuden pasabidea apurtu zenean, eta itsasora erori ziren. Larrialdi-zerbitzuek bost gorpu atera dituzte, eta seigarren pertsona bat ez da agertu. Bizirik erreskatatu duten pertsona bakarra hipotermiak jota artatu dute, eta Valdecilla Ospitaleko Politraumako ZIUra eraman dute.

