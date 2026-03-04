Las víctimas eran estudiantes de La Granja de Heras, un centro referente en formación agraria y medioambiental
Las víctimas del hundimiento de una pasarela en El Bocal eran estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, especializado en ciclos superiores de Ganadería, Sanidad Animal y otras áreas agrarias y medioambientales. Su ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, del que formaban parte las víctimas de la tragedia, prepara a los estudiantes para gestionar explotaciones ganaderas y colaborar con equipos veterinarios.
El grupo de jóvenes había decidido aprovechar la jornada de entrega de notas y despedida de los estudiantes que se van de Erasmus para hacer una excursión por la zona de La Maruca, entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía.
Según fuentes oficiales, seis estudiantes (cinco mujeres y un hombre, de entre 20 y 25 años) se encontraban en la pasarela cuando esta cedió y cayeron al mar, que en ese momento estaba embravecido. Los servicios de emergencia han recuperado cinco cuerpos, mientras que una sexta persona permanece desaparecida. La única superviviente rescatada con vida, ha sido atendida por hipotermia y trasladada a la UCI de Politrauma del Hospital Marqués de Valdecilla.
Te puede interesar
Dos jóvenes de Barakaldo y una de Balmaseda, entre las personas fallecidas en el accidente de Santander
La Delegación del Gobierno en Cantabria ha informado que los cinco fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y la quinta, de Almería, de 20 años. La joven ingresada en el hospital desde ayer es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años.
El Gobierno Vasco ofrece su apoyo a las familias de las personas fallecidas en Santander
La Ertzaintza ha informado a las familias del fallecimiento de los tres jóvenes vascos: dos chicas de 19 años de Barakaldo y un chico de 21 de Balmaseda.
¿Qué sabemos, y qué no, del accidente de Santander?
Se investigan las circunstancias del accidente ocurrido en la tarde del martes en la zona de El Bocal de Santander, cuando una de las pasarelas se vino abajo, causando la muerte de cinco personas, entre ellas tres vascas.
Osakidetza iniciará en Gipuzkoa el cribado del virus del papiloma humano en mujeres de más de 30 años
Se enviará una carta invitando a realizar el test del VPH mediante autotoma vaginal en casa. El proyecto piloto comenzará en el área de Donostialdea y Tolosaldea y se extenderá progresivamente al resto de Gipuzkoa y Álava y Bizkaia.
Una joven de Elvillar (Álava) permanece ingresada en la UCI por el accidente mortal de Santander
La joven, vecina de Elvillar, permanece ingresada en estado grave en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
¿Habrá problemas de desabastecimiento de combustible? Las gasolineras vascas lanzan un mensaje de tranquilidad
La afluencia de vehículos se ha incrementado claramente y se han registrado algunos problemas.
Será noticia: Noche decisiva en Anoeta, el conflicto en Oriente Próximo y hallan el cuerpo descuartizado de un tolosarra en París
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Presentan "Hiri Kiribili Bil", la canción del Ibilaldia
La ikastola Kirikiño de Bilbao es la encargada de organizar la fiesta a favor de las ikastolas vizcaínas, compuesta e interpretada por Aiora Renteria (Zea Mays), Unai Madariaga (Ezezez) y el trío Txopet.
Retenciones en el puente de Rontegi, sentido Getxo, por un accidente leve
El siniestro ha obligado a cortar un carril y está provocando problemas de tráfico en uno de los principales accesos a la margen derecha.