Las víctimas eran estudiantes de La Granja de Heras, un centro referente en formación agraria y medioambiental

Las víctimas del hundimiento de una pasarela en El Bocal eran estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, especializado en ciclos superiores de Ganadería, Sanidad Animal y otras áreas agrarias y medioambientales. Su ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, del que formaban parte las víctimas de la tragedia, prepara a los estudiantes para gestionar explotaciones ganaderas y colaborar con equipos veterinarios.

El grupo de jóvenes había decidido aprovechar la jornada de entrega de notas y despedida de los estudiantes que se van de Erasmus para hacer una excursión por la zona de La Maruca, entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía.

Según fuentes oficiales, seis estudiantes (cinco mujeres y un hombre, de entre 20 y 25 años) se encontraban en la pasarela cuando esta cedió y cayeron al mar, que en ese momento estaba embravecido. Los servicios de emergencia han recuperado cinco cuerpos, mientras que una sexta persona permanece desaparecida. La única superviviente rescatada con vida, ha sido atendida por hipotermia y trasladada a la UCI de Politrauma del Hospital Marqués de Valdecilla.