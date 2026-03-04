Hoy es noticia
ACCIDENTE en Santander
Las víctimas eran estudiantes de La Granja de Heras, un centro referente en formación agraria y medioambiental

Su ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, del que formaban parte las víctimas de la tragedia, prepara a los estudiantes para gestionar explotaciones ganaderas y colaborar con equipos veterinarios.
SANTANDER, 04/03/2026.- Instituto de Formación Profesional La Granja de Heras, en el municipio cántabro de Medio Cudeyo, donde estudiaban los siete jóvenes del accidente ocurrido ayer en la zona costera de El Bocal, en Santander, al caer al mar tras romperse una pasarela peatonal de madera, causando la muerte a cinco jóvenes, un desaparecido y se ha rescatado a otra persona con vida, que está fuera de peligro. EFE/ROMÁN G. AGUILERA
Imagen del Instituto de Formación Profesional La Granja de Heras, en el municipio cántabro de Medio Cudeyo. EFE.
Euskaraz irakurri: Biktimak Herasko La Granja ikastetxeko ikasleak ziren
EITB

Las víctimas del hundimiento de una pasarela en El Bocal eran estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, especializado en ciclos superiores de Ganadería, Sanidad Animal y otras áreas agrarias y medioambientales. Su ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, del que formaban parte las víctimas de la tragedia, prepara a los estudiantes para gestionar explotaciones ganaderas y colaborar con equipos veterinarios.

El grupo de jóvenes había decidido aprovechar la jornada de entrega de notas y despedida de los estudiantes que se van de Erasmus para hacer una excursión por la zona de La Maruca, entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía.

Según fuentes oficiales, seis estudiantes (cinco mujeres y un hombre, de entre 20 y 25 años) se encontraban en la pasarela cuando esta cedió y cayeron al mar, que en ese momento estaba embravecido. Los servicios de emergencia han recuperado cinco cuerpos, mientras que una sexta persona permanece desaparecida. La única superviviente rescatada con vida,  ha sido atendida por hipotermia y trasladada a la UCI de Politrauma del Hospital Marqués de Valdecilla.

Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

santander istriprua itsasoa pasarela
Dos jóvenes de Barakaldo y una de Balmaseda, entre las personas fallecidas en el accidente de Santander

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha informado que los cinco fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y la quinta, de Almería, de 20 años. La joven ingresada en el hospital desde ayer es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años. 

