Tres jóvenes vascos, una cántabra y otra almeriense son las fallecidas en el accidente por el colapso de la pasarela costera de El Bocal de Santander, mientras que la persona desaparecida es una chica de Guadalajara.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha informado que los cinco fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo, un chico de 21 años de Balmaseda, otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y la quinta, de Almería, de 20 años.

La chica desaparecida es vecina de Guadalajara, de 20 años, mientras que la joven ingresada en el hospital desde ayer es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años.

Todas ellas formaban un grupo de siete estudiantes que pasaban por la infraestructura de madera, ubicada entre dos acantilados, cuando colapsó y todos cayeron al mar en una zona de rocas.

El Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria recibió el aviso de lo sucedido sobre las 16:45 horas y movilizó un amplio dispositivo en la zona.

Las siete personas, mayores de 20 años y estudianes de Formación Profesional, estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas.