Hoy es noticia
Accidente en Santander |
Real-Athletic, en directo en EITB |
Sánchez: "No a la guerra" |
ACCIDENTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una joven de Elvillar (Álava) permanece ingresada en la UCI por el accidente mortal de Santander

La joven, vecina de Elvillar, permanece ingresada en estado grave en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
FOTODELDÍA - SANTANDER, 03/03/2026.- Al menos tres personas han fallecido y otras tres continúan desaparecidas tras caerse al mar, entre acantilados, por la rotura de una de las pasarelas peatonales de madera que hay en la zona del Bocal, en Santander. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria, por la pasarela andaban, a la hora en la que se rompió, sobre las 16:30 horas, siete personas, todos ellos adultos jóvenes. EFE/Celia Agüero Pereda
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bilarko (Araba) neska bat zainketa intentsiboetako unitatean dago, Santanderren izandako istripuaren ondorioz
author image

EITB

Última actualización

El colapso de una pasarela de madera en la zona costera de El Bocal, en Santander, ha dejado cinco personas fallecidas, una herida ingresada y una desaparecida. La joven hospitalizada es una alavesa de 19 años, vecina de Elvillar, que permanece en la UCI estable dentro de la gravedad tras el traumatismo sufrido.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, entre las víctimas mortales se encuentran tres jóvenes vascos, dos chicas de 19 años de Barakaldo y un chico de 21 años de Balmaseda, además de una joven cántabra de 22 años, vecina de Igollo de Camargo, y otra de 20 años, natural de Almería.

La persona desaparecida es una joven de 20 años, vecina de Guadalajara, cuya búsqueda se ha reanudado a las 08:00 horas de este miércoles. El accidente tuvo lugar en la tarde del martes, cuando la pasarela se desplomó al paso de un grupo formado por seis chicas y un chico.

El quinto fallecido fue localizado pasadas las 20:00 horas, ya sin luz en la zona, mientras que los equipos de emergencia mantienen activo el operativo para tratar de localizar a la desaparecida.

El derrumbe de esta infraestructura, construida por Costas, ha provocado una fuerte conmoción en la ciudad. El Ayuntamiento de Santander ha convocado un minuto de silencio este mediodía y ha decretado dos días de luto oficial, una medida a la que se han sumado el Gobierno de Cantabria y otros municipios de la región.

Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

santander istriprua itsasoa pasarela
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dos jóvenes de Barakaldo y una de Balmaseda, entre las personas fallecidas en el accidente de Santander

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha informado que los cinco fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y la quinta, de Almería, de 20 años. La joven ingresada en el hospital desde ayer es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años. 

Cargar más
Publicidad
X