El colapso de una pasarela de madera en la zona costera de El Bocal, en Santander, ha dejado cinco personas fallecidas, una herida ingresada y una desaparecida. La joven hospitalizada es una alavesa de 19 años, vecina de Elvillar, que permanece en la UCI estable dentro de la gravedad tras el traumatismo sufrido.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, entre las víctimas mortales se encuentran tres jóvenes vascos, dos chicas de 19 años de Barakaldo y un chico de 21 años de Balmaseda, además de una joven cántabra de 22 años, vecina de Igollo de Camargo, y otra de 20 años, natural de Almería.

La persona desaparecida es una joven de 20 años, vecina de Guadalajara, cuya búsqueda se ha reanudado a las 08:00 horas de este miércoles. El accidente tuvo lugar en la tarde del martes, cuando la pasarela se desplomó al paso de un grupo formado por seis chicas y un chico.

El quinto fallecido fue localizado pasadas las 20:00 horas, ya sin luz en la zona, mientras que los equipos de emergencia mantienen activo el operativo para tratar de localizar a la desaparecida.

El derrumbe de esta infraestructura, construida por Costas, ha provocado una fuerte conmoción en la ciudad. El Ayuntamiento de Santander ha convocado un minuto de silencio este mediodía y ha decretado dos días de luto oficial, una medida a la que se han sumado el Gobierno de Cantabria y otros municipios de la región.