Elvillarko (Araba) neska bat zainketa intentsiboetako unitatean dago, Santanderreko istripuaren ondorioz
Gaztea, Elvillarkoa, larri dago Valdecillako Markes Unibertsitate Ospitalean.
Bost hildako eta zauritu bat daude Santanderreko Bocal kostaldeko egurrezko pasealeku baten kolapsoa dela eta. Gainera, pertsona bat agertu barik dago. Ospitaleratutako gaztea 19 urteko arabarra da, Elvillarko auzokidea, eta zainketa intentsiboetako unitatean dago, larri, traumatismoaren ondorioz.
Espainiako Gobernuak Kantabrian duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez, hildakoen artean hiru euskal gazte daude, Barakaldoko 19 urteko bi neska eta Balmasedako 21 urteko mutil bat. Gainera, Igollo de Camargoko 22 urteko kantabriar gazte bat eta Almeriako 20 urteko beste bat daude hildakoen artean.
Guadalajarako 20 urteko neska bat agertu barik dago, eta asteazken honetako 08:00etan ekin diote berriro hura bilatzeari. Astearte arratsaldean gertatu zen istripua, pasabidea sei neskak eta mutil batek osatutako talde bat igarotzean erori zen.
Bosgarren hildakoa 20:00ak aldera aurkitu zuten, inguruan argirik ez zegoela. Larrialdi-taldeek, berriz, operatiboa martxan dute desagertutako emakumea aurkitzeko.
Azpiegitura erori izanak bihotzondoko handia eragin du hirian. Santanderreko Udalak minutu bateko isilunea deitu du eguerdian, eta bi dolu egun ezarri ditu. Kantabriako Gobernuak eta eskualdeko beste udalerri batzuek bat egin dute neurri horrekin.
Eusko Jaurlaritzak laguntza eskaini die Santanderren hildakoen familiei
Ertzaintzak hiru euskal gazteen heriotzaren berri eman die familiei: Barakaldoko 19 urteko bi neska eta Balmasedako 21 urteko mutil bat.
Osakidetzak giza papilomaren birusaren baheketa hasiko du, 30 urtetik gorako emakumeentzako
Etxera bidalitako gutun baten bidez helaraziko zaie emakumeei, laginak norberak etxean har dezan. Proiektu pilotua Donostialdean eta Tolosaldean hasiko da, eta, ondoren, Gipuzkoa osora zabalduko da, baita Araba eta Bizkaira ere.
Biktimak Herasko La Granja ikastetxeko ikasleak ziren, nekazaritza eta ingurumen prestakuntzan erreferentziazko zentrokoak
Tragediaren biktimek abeltzaintzako eta animalien osasun-laguntzako goi-mailako teknikaritzako zikloan parte hartzen zuten. Zentro horrek ikasleak prestatzen ditu abeltzaintzako ustiategiak kudeatzeko eta albaitari-taldeekin lankidetzan aritzeko.
Zer dakigu, eta zer ez, Santanderreko istripuaz?
Astearte arratsaldean Santanderko El Bocal kostaldeko pasabidean izandako istripuaren nondik norakoak ikertzen ari dira. Pasabideetako bat behera etorri zen eta bost pertsona hil ziren, tartean, hiru euskal herritar.
Barakaldoko bi gazte eta Balmasedako bat, Santanderreko istripuan hildakoen artean
Espainiako Gobernuak Kantabrian duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez, bost hildakoak Barakaldoko (Bizkaia) 19 urteko bi neska, Balmasedako (Bizkaia) 21 urteko mutil bat, Igollo de Camargoko (Kantabria) 22 urteko beste gazte bat eta Almeriako (20 urte) beste bat dira. Atzotik ospitalean dagoen neska, berriz, Elvillarkoa (Araba) da eta 19 urte ditu.
