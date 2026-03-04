El Gobierno Vasco ofrece su apoyo a las familias de las personas fallecidas en Santander
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha ofrecido el apoyo del Ejecutivo a las familias de los tres jóvenes vascos fallecidos este martes al colapsar la pasarela costera de El Bocal en Santander, y ha deseado que joven alavesa herida se recupere cuando antes.
El consejero de Seguridad ha explicado que en este caso a la Ertzaintza "le ha tocado informar a las familias" del fallecimiento de los tres jóvenes.
En el accidente han muerto cinco personas: dos chicas de 19 años de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y una quinta, de Almería, de 20 años. Además, hay una chica desaparecida de Guadalajara, de 20 años, y una joven ingresada en el hospital, que es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años.
El Ayuntamiento de Barakaldo ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de las dos jóvenes vecinas en el "trágico accidente". En un breve comunicado, el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto que "la pérdida de dos jóvenes de la ciudad conmueve profundamente y deja un vacío irreparable". "Barakaldo comparte el duelo de sus seres queridos y se une al dolor que hoy embarga a tantas personas", ha añadido.
En nombre de la corporación municipal y de toda la ciudadanía de Barakaldo, el Ayuntamiento ha transmitido su "más sentido pésame y todo su cariño" a las familias, amistades y allegadas de las fallecidas "en estos momentos de inmenso dolor".
Dos jóvenes de Barakaldo y una de Balmaseda, entre las personas fallecidas en el accidente de Santander
La Delegación del Gobierno en Cantabria ha informado que los cinco fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y la quinta, de Almería, de 20 años. La joven ingresada en el hospital desde ayer es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años.
¿Qué sabemos, y qué no, del accidente de Santander?
Se investigan las circunstancias del accidente ocurrido en la tarde del martes en la zona de El Bocal de Santander, cuando una de las pasarelas se vino abajo, causando la muerte de cinco personas, entre ellas tres vascas.
Las víctimas eran estudiantes de La Granja de Heras, un centro referente en formación agraria y medioambiental
Su ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, del que formaban parte las víctimas de la tragedia, prepara a los estudiantes para gestionar explotaciones ganaderas y colaborar con equipos veterinarios.
Una joven de Elvillar (Álava) permanece ingresada en la UCI por el accidente mortal de Santander
La joven, vecina de Elvillar, permanece ingresada en estado grave en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
