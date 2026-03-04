El Gobierno Vasco ofrece su apoyo a las familias de las personas fallecidas en Santander

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha ofrecido el apoyo del Ejecutivo a las familias de los tres jóvenes vascos fallecidos este martes al colapsar la pasarela costera de El Bocal en Santander, y ha deseado que joven alavesa herida se recupere cuando antes.

El consejero de Seguridad ha explicado que en este caso a la Ertzaintza "le ha tocado informar a las familias" del fallecimiento de los tres jóvenes.

En el accidente han muerto cinco personas: dos chicas de 19 años de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y una quinta, de Almería, de 20 años. Además, hay una chica desaparecida de Guadalajara, de 20 años, y una joven ingresada en el hospital, que es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años.

El Ayuntamiento de Barakaldo ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de las dos jóvenes vecinas en el "trágico accidente". En un breve comunicado, el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto que "la pérdida de dos jóvenes de la ciudad conmueve profundamente y deja un vacío irreparable". "Barakaldo comparte el duelo de sus seres queridos y se une al dolor que hoy embarga a tantas personas", ha añadido.



En nombre de la corporación municipal y de toda la ciudadanía de Barakaldo, el Ayuntamiento ha transmitido su "más sentido pésame y todo su cariño" a las familias, amistades y allegadas de las fallecidas "en estos momentos de inmenso dolor".







