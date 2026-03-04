Eusko Jaurlaritzak laguntza eskaini die Santanderren hildakoen familiei
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak Jaurlaritzaren babesa eskaini die Santanderreko Bocaleko pasabideko ezbeharrean hildako hiru euskal gazteen familiei, eta zauritutako gazte arabarra lehenbailehen osatzea espero du.
Segurtasun sailburuak azaldu duenez, kasu honetan Ertzaintzari "egokitu zaio familiei hiru gazteen heriotzaren berri ematea".
Istripuan bost pertsona hil dira: Barakaldoko (Bizkaia) 19 urteko bi neska, Balmasedako (Bizkaia) 21 urteko mutil bat, Camargoko (Kantabria) 22 urteko beste gazte bat eta Almeriako beste bat (20 urte). Horrez gain, Guadalajarako (20 urte) neska bat desagertuta dago eta Elvillarko (Araba) 19 urteko neska bat, ospitalean.
Barakaldoko Udalak "atsekabe handiz" hartu du bi gazteen heriotza "istripu tragikoan". Ohar labur batean, Udalak agerian utzi du "hiriko bi gazteren galerak sakonki hunkitzen duela eta konpondu ezinezko hutsunea uzten duela". "Barakaldok bere senideen dolua partekatzen du, eta bat egiten du gaur egun hainbeste pertsonari eragiten dien minarekin", gaineratu du.
Udalbatzaren eta Barakaldoko herritar guztien izenean, Udalak "doluminik sentituena eta maitasun osoa" helarazi die hildakoen familiei, lagunei eta hurbilekoei, "min handiko une hauetan".
