¿Qué sabemos, y qué no, del accidente de Santander?

Un fatídico accidente ha azotado este martes Santander, cuando, una de las pasarelas de la zona de El Bocal ha vencido, y los siete miembros de un grupo de estudiantes que transitaba por ella han caído al mar, provocando la muerte de cinco personas (entre ellas, tres vascas), una ha resultado herida y una permanece desaparecida.

La pasarela estaba situada en una ruta costera que va desde Cabo Mayor hasta el faro de la Virgen del Mar. En concreto, unía dos acantilados situados en la playa de El Bocal, bajo el que discurre un reguero de agua que desemboca en el mar.

Cuando el grupo, seis alumnos de Formación Profesional y su monitor, pasaban por esta pasarela, la estructura de madera venció por causas que aún se desconocen y las siete personas cayeron una zona rocosa del mar.

Sobre las 16:45 horas del martes, el Servicio de Emergencias de Cantabria recibió el aviso y de inmediato se desplazó al lugar un amplio operativo de rescate. Además de numeroso personal sanitario, efectivos de bomberos de Santander, Policía Local, Policía Nacional y Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Protección Civil de Cantabria y Servicio de Emergencias han trabajado desde el primer momento para localizar y recuperar los cuerpos con helicópteros y drones, y rescatar a la persona herida.

En declaraciones anoche a los medios de comunicación, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, precisó que es "prematuro y muy arriesgado avanzar las razones por las que ha vencido la estructura, y pedía "no entrar en el terreno de las especulaciones", que contribuiría a "incrementar el dolor y la incertidumbre" de familiares y amigos de las víctimas.

Diligencias judiciales

La Policía Nacional está llevando a cabo diligencias de investigación tras la tragedia ocurrida el martes por la tarde en la zona de El Bocal de Santander.



Las pesquisas se están practicando desde el momento del suceso, y han sido incoadas por la titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos.



Las diligencias se abrieron desde "el segundo uno" después del accidente, como se hace siempre en este tipo de acontecimientos, y más cuando hay un mandato judicial, han indicado fuentes cercanas a la investigación.



La Policía comunicó los hechos al Juzgado, que acordó la apertura de las diligencias que ahora se están practicando, y sobre las que tendrá que elaborar el correspondiente atestado.