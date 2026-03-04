Zer dakigu, eta zer ez, Santanderreko istripuaz?
Astearte arratsaldean Santanderko El Bocal kostaldeko pasabidean izandako istripuaren nondik norakoak ikertzen ari dira. Pasabideetako bat behera etorri zen eta bost pertsona hil ziren, tartean, hiru euskal herritar.
Ezbehar larria gertatu da astearte honetan Santanderren. El Bocal kostaldeko pasabideetako bat behera etorri eta bertatik igarotzen ari zen ikasle talde bateko zazpi kideak itsasora erori dira; horietako bost hil egin dira (tartean, hiru euskal herritar), bat zauritu eta azkena, desagertuta dago.
Oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik, El Bocal hondartzan kostaldeko ibilbide batean kokatua dauden pasabideetako bat behera etorri zen.
Cabo Mayor izenekotik Itsasoko Ama Birjinaren itsasargira doan kostaldeko ibilbide batean kokatuta zegoen pasabidea. Zehazki, El Bocal hondartzan dauden bi labar lotzen zituen, eta horren azpitik ur errekasto bat igarotzen da, itsasora isurtzen dena.
Taldea, Lanbide Heziketako sei ikasle eta haien begiralea, pasabide horretatik igarotzen ari zirenean, behera etorri zen egurrezko egitura eta arroka ugariko itsas-inguru batera erori ziren.
Astearte arratsaldeko 16:45 inguruan jaso zuen abisua Kantabriako Larraldietarako Zerbitzuak eta berehala erreskate operatibo zabal bertaratu zen. Osasun langile ugariz gain, Santanderreko suhiltzaileak, Udaltzaingoa, Espainiako Polizia eta Guardia Zibileko Itsas zerbitzua, Kantabriako Babes Zibila eta Larrialdi Zerbitzua lanean aritu dira lehen unetik, helikoptero eta droneekin gorpuak lokalizatu eta berreskuratzeko.
Hugo Moran Estatuko Ingurumen idazkariak bart hedabideei egindako adierazpenetan, zehaztu du "goizegi" dela pasabidea zergatik erori den esateko, eta "arriskutsua" dela gainera "espekulazioetan erortzea", hildakoen senitarteko eta lagunen "mina eta ziurgabetasuna areagotuko lukeelako" horrek.
Eginbide judizialak
Polizia Nazionalak ikerketa abiatu du astearte arratsaldean Santanderreko El Bocal inguruan gertatutako ezbeharraren nondik norakoak argitzeko.
Gertaeraren unetik bertatik ari dira ikerketak egiten, Santanderreko Instantzia Auzitegiko instrukzioko 1 zenbakiko plazaren titularrak abiarazita, gertakarien unean guardian zegoena.
Ikerketaren gertuko iturriek adierazi dutenez, eginbideak istripuaren osteko "lehen segundotik" jarri dira martxan, horrelako gertaeretan egiten den bezala, eta are gehiago epailearen agindua dagoenean.
Poliziak epaitegiari eman zion gertakarien berri, eta horrek erabaki zuen orain egiten ari diren eginbideak irekitzea; gertaeren inguruko atestatua egin beharko du orain Poliziak.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak laguntza eskaini die Santanderren hildakoen familiei
Ertzaintzak hiru euskal gazteen heriotzaren berri eman die familiei: Barakaldoko 19 urteko bi neska eta Balmasedako 21 urteko mutil bat.
Osakidetzak giza papilomaren birusaren baheketa hasiko du, 30 urtetik gorako emakumeentzako
Etxera bidalitako gutun baten bidez helaraziko zaie emakumeei, laginak norberak etxean har dezan. Proiektu pilotua Donostialdean eta Tolosaldean hasiko da, eta, ondoren, Gipuzkoa osora zabalduko da, baita Araba eta Bizkaira ere.
Biktimak Herasko La Granja ikastetxeko ikasleak ziren, nekazaritza eta ingurumen prestakuntzan erreferentziazko zentrokoak
Tragediaren biktimek abeltzaintzako eta animalien osasun-laguntzako goi-mailako teknikaritzako zikloan parte hartzen zuten. Zentro horrek ikasleak prestatzen ditu abeltzaintzako ustiategiak kudeatzeko eta albaitari-taldeekin lankidetzan aritzeko.
Elvillarko (Araba) neska bat zainketa intentsiboetako unitatean dago, Santanderreko istripuaren ondorioz
Gaztea, Elvillarkoa, larri dago Valdecillako Markes Unibertsitate Ospitalean.
Barakaldoko bi gazte eta Balmasedako bat, Santanderreko istripuan hildakoen artean
Espainiako Gobernuak Kantabrian duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez, bost hildakoak Barakaldoko (Bizkaia) 19 urteko bi neska, Balmasedako (Bizkaia) 21 urteko mutil bat, Igollo de Camargoko (Kantabria) 22 urteko beste gazte bat eta Almeriako (20 urte) beste bat dira. Atzotik ospitalean dagoen neska, berriz, Elvillarkoa (Araba) da eta 19 urte ditu.
Hornidura arazorik izango al da Euskal Herriko gasolindegietan? Larritzeko arrazoirik ez, zerbitzuguneen elkartearen arabera
Auto gehiago ibili dira azken egunotan gasolindegietan eta zenbait arazo izan dira hornidurarekin.
Albiste izango dira: Gau erabakigarria Anoetan, Ekialde Hurbileko gatazka eta tolosar baten gorpuaren agerpena Parisen
Gaur Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ibilaldiaren aurtengo kanta aurkeztu dute, “Hiri Kiribili Bil”
Kirikiño Bilboko ikastolak antolatu du Bizkaiko ikastolen aldeko aurtengo jaia. Kantua Aiora Renteriak (Zea Mays), Unai Madariagak (Ezezez) eta Txopet hirukoteak konposatu eta interpretatu dute.
Auto-ilarak Arrontegiko zubian, Getxorako noranzkoan, istripu arin baten ondorioz
Errei bat itxi behar izan dute, eta arazoak sortzen ari dira eskuinaldeko sarbide nagusietako batean.