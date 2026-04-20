Barcenasek baieztatu du kartzelakide bati Rajoyrekin lotutako audioak suntsitzeko eskatu ziola
Luis Barcenas PPren diruzain ohiak berretsi egin du, Kitchen operazioa epaitzen ari den Auzitegi Nazionaleko auzitegian, kartzelakide bati "MRrekin, Mariano Rajoyrekin, lotutako audio batzuk suntsitzea" eskatu ziola.
Lekuko gisa egindako deklarazioan, Luis Barcenas PPren diruzain ohiak esan du Madrilgo Soto del Real espetxean zegoen preso bat ezagutu zuela, informatika kontuetan ibilia zela, eta hodeian zeukan Gurtel auziarekin lotutako informazioa "suntsitzeko enkargu puntuala eta ordaindua" egin ziola.
"Grabazio jakin bat lokalizatuta edukitzeko agindua eman nion, dokumentazio hori eskuratzeko gakoak eman nizkion eta nik informazio hori noiz suntsitu behar zuen adierazi nion", azaldu du diruzain ohi popularrak.
Halaber, Barcenasek esan du "ohar baten bidez" eman zizkiola jarraibideak. "Zerbait egingo zuen, aske geratu nintzenean laino-birtualean ez baitzegoen ezer", baieztatu du.
Epaiketan, Poliziak presoari konfiskatu omen zion oharra erakutsi dute: "Alex, MRren audio guztiak suntsitu behar dira nik agindua ematen dizudanean. Ez da ezer geratuko, nire konpromisoa da, mesedez, berreskuratu itzazu".
Txoferra
Luis Barcenas PPren diruzain ohiak Auzitegi Nazionalean adierazi duenez, Sergio Rios 2013-2014 epean izan zen haren gidaria eta, "etengabe erabil zitekeen" haren telefono mugikorra, autoan uzten ohi baitzuen bileretara joaten zenean. Deklarazioa Kitchen operazioaren gaineko epaiketan egin du. Operazio parapolizial bat ikertzen ari dira, diruzain ohiaren informazio garrantzitsua lapurtzeko, ustez Mariano Rajoyren Gobernu aldian Barne Ministerioak bultzatuta.
Barcenasek azaldu duenez, Riosek gidari lanak egiteaz gain, "edozertarako mutila" zen, eta administrazio-lanez ere arduratzen zen, hala nola txekeak kobratzeaz edo dokumentazioa eramateaz. Adierazi duenaren arabera, gidariak haren dispositiboetarako sarbidea zuen, eta gailu horiek faraday kutxa moduan erabiltzen zuten (telefonoa aurkitzea eragozteko) zorro baten barruan egoten ziren ibilgailuan.
Diruzain ohiak azaldu duenez, PPren segurtasun-buru ohi baten gomendioz kontratatu zuen Rios, eta lan-harremana 2013ko otsailetik 2014ko udaberrira bitartean luzatu zen. Lan-harremana Barcenasen emazteak gidariaren portaerari buruzko zalantzak azaldu zizkionean amaitu zen.
Halaber, Soto del Realen espetxeratu zuten egunean, 2013ko ekainean, Rios espetxera joan zen arropa ematera, eta gauza pertsonalak eraman zizkion, besteak beste, telefono mugikorra.
Epaiketaren aurreko saioetan, Polizia Nazionaleko agenteek ziurtatu zuten Riosek, Enrique Garcia Castaño komisarioarekin batera, Barcenasenak ziren bi telefono entregatu omen zituela Madrilgo kafetegi batean, edukia ateratzeko. Gertakari horiek Kitchen operazioari lotutako ustezko sare parapolizialari buruzko auzian aztertutako frogen parte dira.
