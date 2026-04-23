El Parlamento Vasco rechaza las reformas legislativas del PP contra las armas blancas
El Parlamento Vasco ha rechazado la iniciativa en la que el PP pedía una serie de reformas de leyes orgánicas dirigida a dificultar la posesión de armas blancas y a endurecer las normas para detener a las personas que las porten y exhiban con ánimo intimidatorio.
Los populares han contado con el único apoyo de Vox, ya que el resto de grupos han votado en contra tras reprochar al PP que utilice la seguridad de manera populista y recordar que las reformas legales que plantea no son competencia autonómica.
Todos los puntos de la propuesta estaban encaminados a reformas de normas de ámbito estatal, salvo el que insta al Gobierno Vasco a revisar y actualizar el Plan de Acción contra las Armas Blancas. La proposición no de ley rechazada es similar a la aprobada ayer por el Congreso también a instancias del PP.
La popular Ainhoa Domaica ha asegurado que la preocupación ciudadana por los delitos con armas blancas es creciente y que el aumento de estos es consecuencia de la "nefasta gestión de la seguridad ciudadana del PNV".
Además, ha defendido que se debata su propuesta en el Parlamento Vasco porque Euskadi tiene competencias exclusivas en seguridad y puede mostrar una posición "más proactiva" para pedir medidas que "permitan una lucha sin cuartel contra el uso de las armas blancas".
Desde el PNV, Jon Andoni Atutxa ha considerado que la propuesta "ha llegado tarde y donde no toca" y ha lamentado que el objetivo del PP "son los votos creando alarma para desgastar al PNV". "Mientras tanto el Gobierno Vasco sigue trabajando", ha agregado.
En la misma línea la socialista Miren Gallastegui ha instado al PP a "ir donde toca pero con rigor" tras recordar que el Gobierno de España ya se ha comprometido a nuevas medidas para combatir el uso de armas blancas.
Por su parte, Gorka Órtiz de Guinea (EH Bildu) ha acusado a los populares de plantear "punitivismo mágico y barato" a través de una iniciativa "chapucera y populista".
Jon Hernández (Sumar) ha considerado que el PP "sobredimensiona los problemas de seguridad y se olvida de otros" con el "miedo como bandera para competir con el PNV".
Por último, Amaia Martínez (Vox) ha asegurado que las calles son cada vez "más inseguras" y que revertir esta situación es una prioridad para su partido.
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