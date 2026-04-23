Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu arma zurien aurkako PPren lege erreformak
Popularrek Voxen babesa baino ez dute izan. Gainerako taldeek kontrako botoa eman dute, PPri segurtasuna modu populistan erabiltzea aurpegiratu diote eta gogorarazi diote, planetatzen dituen lege-erreformak ez direla erkidegoen eskumenekoak.
Eusko Legebiltzarrak atzera bota du PPk arma zurien inguruan aurkeztutako ekimen bat. Proposamenak arma zurien jabetza oztopatzeko eta horiek daramatzaten eta erakusten dituzten pertsonak atxilotzeko arauak gogortzearen alde egiten zuen, horretarako lege organiko batzuk aldatuz.
Proposameneko puntu guztiak estatu-mailako arauakaldatzera bideratuta zeuden, Eusko Jaurlaritzari Arma Zurien aurkako Ekintza Plana berrikusteko eta eguneratzeko eskatzen diona izan ezik. Atzera botatako legez besteko proposamena Kongresuak PPk eskatuta atzo onartutakoaren antzekoa da.
Ainhoa Domaica popularrak esan du arma zuriekin egindako delituen inguruko herritarren kezka gero eta handiagoa dela eta delitu horien gorakada "EAJren herritarren segurtasunaren kudeaketa negargarriaren" ondorio dela.
Gainera, bere proposamena Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzea defendatu du, Euskadik eskumen esklusiboak dituelako segurtasunean, eta jarrera "proaktiboagoa" erakuts dezakeelako, "arma zurien erabileraren aurka kuartelik gabe borroka egitea ahalbidetuko duten neurriak eskatzeko".
EAJrenaldetik, Jon Andoni Atutxak uste du proposamena "berandu eta tokatzen ez den lekuan" iritsi dela, eta deitoratu du PPren helburua "EAJ higatzeko alarma sortzea" dela. "Bitartean, Eusko Jaurlaritzak lanean jarraitzen du", gaineratu du.
Ildo beretik, Miren Gallastegui sozialistak "tokatzen den lekura joateko" eskatu dio PPri, Espainiako Gobernuak arma zurien erabilerari aurre egiteko neurri berriak hartzeko konpromisoa hartu duela gogorarazi ostean.
Bestalde, Gorka Ortiz de Guineak (EH Bildu) "punitibismo magikoa eta merkea" egitea leporatu die popularrei, ekimen "larderiatsu eta populista" baten bidez.
Jon Hernandezek (Sumar) uste du PPk "gehiegizko dimentsioa" ematen diela "segurtasun-arazoei eta beste batzuk ahaztu" egiten dituela "beldurra EAJrekin lehiatzeko bandera gisa hartuta".
Azkenik, Amaia Martinezek (Vox) ziurtatu du kaleak gero eta "ez-seguruagoak" direla eta egoera horri buelta ematea lehentasuna dela bere alderdiarentzat.
Eusko Jaurlaritza, Anboto auziari buruz: "Espetxe-legeria betetzen dugu. Zarata eta egia bereizi egin behar dira"
Sarek "kezka eta desadostasuna" agertu du Soledad Iparragirreren eta Juan Ramon Carasatorreren inguruan hartutako erabakiagatik, eta Covitek bi presoak espetxera itzultzea defendatu du.
Gimenok ziurtatu du ez dela hiru urteko ikasgelen murrizketarik egongo Nafarroako sare publikoan, baina bai itunpeko sarean
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ukatu egin du bere Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik. Geroa Baik eskatu du "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eta itunpekoan datuak berrikusteko, ikasgelak irekita mantentzen saiatzeko. PPNk dio, itunpeko gelak ixtearen atzean "arrazoi teknikorik ez" dagoela, eta "arrazoiak ideologikoak" direla.
Rajoyk ukatu egin du Kitchen auziaren harira “operazio politiko” bat egon izana, Barcenasi informazio konprometitua lapurtzeko xedez
Espainiako presidente ohiak Kitchen auziko epaiketaren hamargarren egunean deklaratu du. Rajoyk onartu du “Luis, izan sendo” mezua gogoratzen duela, “azken 15 urteetan egunero" argitaratu izan delako. Gainerako mezuak, ordea, ez omen ditu gogoratzen.
Euskal alderdiek ez dute ilara egin beharko hauteskunde zerrendetako buru izateko
Hemendik aurrera, barruti bakoitzean azken hauteskundeetan lortutako emaitzen arabera ezarriko da argitaratzeko ordena, eta alderdi bozkatuenak jarriko dira lehen postuan.
Albiste izango dira: Rajoy eta Cospedal Kitchen auziko epaiketan, Liburuaren Eguna eta Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Rajoyk eta Cospedalek lekuko gisa deklaratuko dute gaur Kitchen auziaren epaiketan
Espainiako Gobernuko presidente ohia eta haren bigarrena lekuko gisa agertuko dira gaur Auzitegi Nazionalean, eta, beraz, egia esatera behartuta daude.
Migratzaileen lan-baimenen eskumena Nafarroak har dezala eskatuko du UPNk
Gainera, migrazio arloko beste neurri batzuk proposatuko ditu, hala nola udalentzako laguntzak migratzaileen bolumenaren arabera doitzea, titulazioak homologatzea erraztea eta jatorrizko herrialdeetan kontratatzea errazteko Estatuko legeak aldatzea.
“Lehentasun nazionala”, Extremadurako eta Aragoiko gobernu-akordioen ardatz
Maria Guardiola Extremadurako presidente izendatu dute asteazken honetan PPren eta Voxen aldeko botoekin, aurreko astean akordioa lortu ondoren. Aragoin ere ados jarri dira bi alderdiak, eta hurrengo astean izendatuko dute Jorge Azcon presidente.
Iparragirrek eta Azpiazuk eragindako mina aitortzen duten gutunak egin ditu publiko Auzitegi Nazionalak, auto banatan
Biktimei zuzendutako hiru gutun dira publiko egin direnak, Iparragirreren bat eta Aspiazuren bi. Eragindako mina aitortzen dute ETAko buruzagi izandakoek.