Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu arma zurien aurkako PPren lege erreformak

Popularrek Voxen babesa baino ez dute izan. Gainerako taldeek kontrako botoa eman dute, PPri segurtasuna modu populistan erabiltzea aurpegiratu diote eta gogorarazi diote, planetatzen dituen lege-erreformak ez direla erkidegoen eskumenekoak. 

17/4/2026
Eusko Legebiltzarra. Europa Press-eko artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak atzera bota du PPk arma zurien inguruan aurkeztutako ekimen bat. Proposamenak arma zurien jabetza oztopatzeko eta horiek daramatzaten eta erakusten dituzten pertsonak atxilotzeko arauak gogortzearen alde egiten zuen, horretarako lege organiko batzuk aldatuz. 

Popularrek Voxen babes bakarraizan dute; izan ere, gainerako taldeek kontrako botoa eman dute, PPri segurtasuna modu populistan erabiltzea aurpegiratu ostean.

Proposameneko puntu guztiak estatu-mailako arauakaldatzera bideratuta zeuden, Eusko Jaurlaritzari Arma Zurien aurkako Ekintza Plana berrikusteko eta eguneratzeko eskatzen diona izan ezik. Atzera botatako legez besteko proposamena Kongresuak PPk eskatuta atzo onartutakoaren antzekoa da.

Ainhoa Domaica popularrak esan du arma zuriekin egindako delituen inguruko herritarren kezka gero eta handiagoa dela eta delitu horien gorakada "EAJren herritarren segurtasunaren kudeaketa negargarriaren" ondorio dela.

Gainera, bere proposamena Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzea defendatu du, Euskadik eskumen esklusiboak dituelako segurtasunean, eta jarrera "proaktiboagoa" erakuts dezakeelako, "arma zurien erabileraren aurka kuartelik gabe borroka egitea ahalbidetuko duten neurriak eskatzeko".

EAJrenaldetik, Jon Andoni Atutxak uste du proposamena "berandu eta tokatzen ez den lekuan" iritsi dela, eta deitoratu du PPren helburua "EAJ higatzeko alarma sortzea" dela. "Bitartean, Eusko Jaurlaritzak lanean jarraitzen du", gaineratu du. 

Ildo beretik, Miren Gallastegui sozialistak "tokatzen den lekura joateko" eskatu dio PPri, Espainiako Gobernuak arma zurien erabilerari aurre egiteko neurri berriak hartzeko konpromisoa hartu duela gogorarazi ostean.

Bestalde, Gorka Ortiz de Guineak (EH Bildu) "punitibismo magikoa eta merkea" egitea leporatu die popularrei, ekimen "larderiatsu eta populista" baten bidez.

Jon Hernandezek (Sumar) uste du PPk "gehiegizko dimentsioa" ematen diela "segurtasun-arazoei eta beste batzuk ahaztu" egiten dituela "beldurra EAJrekin lehiatzeko bandera gisa hartuta".

Azkenik, Amaia Martinezek (Vox) ziurtatu du kaleak gero eta "ez-seguruagoak" direla eta egoera horri buelta ematea lehentasuna dela bere alderdiarentzat.

