Gimenok ziurtatu du ez dela hiru urteko ikasgelen murrizketarik egongo Nafarroako sare publikoan, baina bai itunpeko sarean

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ukatu egin du bere Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik. Geroa Baik eskatu du "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eta itunpekoan datuak berrikusteko, ikasgelak irekita mantentzen saiatzeko. PPNk dio, itunpeko gelak ixtearen atzean "arrazoi teknikorik ez" dagoela, eta "arrazoiak ideologikoak" direla. 

Carlos Gimeno, Nafarroako Hezkuntzako kontseilaria.
Carlos Gimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak bere departamentuaren neurriak defendatu ditu ostegun honetan hezkuntza-itunei eta itunpeko sareko ikasgelen murrizketari dagokienez, eta "arbitrariotasunik ez" dagoela adierazi du.

Gimenok adierazi duenez, "eskola publikoan ez da hiru urteko gelen unitaterik murriztuko, 19 ixtea aurreikusita zegoen, baina ez da bakar bat ere itxiko". Bere esanetan, ikastetxe batzuetan murriztu egingo dira, bai, baina beste batzuetan gehitu, eta beraz "orotara" ez da murrizketarik izango sare publikoan. 

Hala ere, iragarri duenez, esku artean dituzten aurrematrikula-datuen arabera, itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela itxiko dira. 

Kaltetutako ikastolei dagokienez, Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik ukatu du. Horri dagokionez, defendatu du sare publikoan D ereduko ikasgelak sartzeak "ezinbestean" duela eragina ikastola jakin batzuetan, jaitsiera demografiko orokorra eta matrikula kopuruarena kontuan hartuta.

Geroa Bai: "Inprobisazio gehiagorik ez"

Pablo Azcona Geroa Baiko bozeramaileak "positibotzat" jo du Hezkuntza Sailak hezkuntza publikoan haur-hezkuntzako ikasgelarik ez ixtea, eta, aldi berean, hezkuntza itunduari buruz ere hausnartzeko eta dagoen "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eskatu du, baita datuak berriro aztertzeko ere, "ikasgelak irekita mantentzen jarrai daitekeen ikusteko".

"Inprobisazio gehiagorik ez, atzo ezinezkoa zena gaur neurri batean posible da", esan du Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariak egindako iragarpenaren ostean.

Geroa Baiko bozeramaileak azpimarratu duenez, "Nafarroako hezkuntzaren etorkizunerako bereziki garrantzitsua den une batean gaude", aldaketa demografikoa aipatuz. "Aurrekontuen egonkortasunak eta datu ekonomikoek aukera ematen dute etorkizunera begirako erabakiak hartzeko", eta, beraz, bere ustez "une aproposa da planifikatzeko, hezkuntza sistemari datozen urteetan kalte egingo dioten erabakirik hartu gabe". 

PPN: "Familien askatasunaren aurkako erasoa da"

Javier Garcia PPNk Nafarroako Parlamentuan duen bozeramaileak adierazi duenez, "ez dago inolako arrazoi teknikorik" itunpeko gelen itxierari eusteko, eta "arrazoi ideologikoak dira Gobernuaren neurri sektario honen atzean". "Zigor bikoitza da, familiei eta Foru Erkidegoko hezkuntza sistemari", esan du. 

