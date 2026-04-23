Gimeno asegura que no habrá reducción de aulas de tres años en la red pública navarra, aunque sí en la concertada

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha defendido este jueves las medidas de su departamento en cuanto a conciertos educativos y reducción de aulas en la red concertada señalando que "no hay arbitrariedad" y apuntando al "cumplimiento del acuerdo programático".

Gimeno ha afirmado que "no va a haber reducción de unidades de aulas de tres años en la escuela pública. Estaba previsto cerrar 19, pero no se va a cerrar ninguna". Ha explicado que en algunos centros habrá reducción pero en otras se amplía, por lo que "en el cómputo global" no hay reducción en la red pública.

Ha afirmado que, con los datos de prematrículas de los que disponen, en la red concertada se van a cerrar 14 aulas, según ha dicho, respondiendo al "procedimiento administrativo marcado por la ley".

Sobre las ikastolas afectadas, ha negado que haya un "ataque al euskera" por parte del departamento. Sobre esta cuestión, ha defendido que la introducción de aulas en modelo D en la red pública repercute “obviamente” en determinadas Ikastolas, teniendo en cuenta la reducción de matrícula y la bajada demográfica generalizada.

Geroa Bai: “Vale de improvisación”

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha celebrado como algo "positivo" que el departamento de Educación no cierre aulas de infantil en la educación pública al tiempo que ha pedido que se recapacite también respecto a la educación concertada y se escuche "el clamor social y político" existente y se vuelvan a analizar los datos para "ver que se pueden seguir manteniendo aulas abiertas".

"Vale de improvisación, lo que ayer era imposible hoy en parte es posible" ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicación tras el anuncio realizado por el consejero de Educación, Carlos Gimeno.

El portavoz de Geroa Bai ha incidido en que estamos "ante un momento especialmente importante para el devenir del futuro de la educación navarra”, en un momento de cambios demográficos. Ha sostenido que "la estabilidad presupuestaria y los datos económicos permiten tomar decisiones a futuro”, por lo que ha considerado que es "un momento idóneo para planificar y no tomar decisiones que van a perjudicar al sistema educativo durante los próximos años".

PPN: “Es un ataque a la libertad de las familias”

El portavoz del PPN en el Parlamento de Navarra, Javier García, ha afirmado que "no hay motivos en absoluto técnicos" para sostener el cierre de aulas en la concertada y ha considerado que "son motivos ideológicos los que están llevando al Gobierno a poner en marcha una medida totalmente sectaria". "Es un doble castigo, a las familias y al sistema educativo de la Comunidad foral”, ha zanjado.