Eusko Jaurlaritza, Anboto auziari buruz: "Espetxe-legeria betetzen dugu. Zarata eta egia bereizi egin behar dira"

Sarek "kezka eta desadostasuna" agertu du Soledad Iparragirreren eta Juan Ramon Carasatorreren inguruan hartutako erabakiagatik, eta Covitek bi presoak espetxera itzultzea defendatu du.
SAN SEBASTIÁN, 23/03/2026.- Vista de la cárcel de Martutene de San Sebastián este lunes, tras la concesión de un régimen de semilibertad a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el mismo que se otorgó en su día al exdirigente de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki. EFE/Javier Etxezarreta

Soledad Iparragirre espetxetik irten zen eguna. Argazkia: EFE

EITB

Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak defendatu egin ditu Eusko Jaurlaritzaren erabakiak espetxe politikari dagokionez, ukatu egin du “erabaki arbitrarioak” hartzen direla eta nabarmendu du horietako asko epaileek onartu egin dituztela. Radio Popularri egindako adierazpenetan, esan du “zarata eta egia bereizi egin behar" direla, eta Jaurlaritza “espetxe legedia betearaztera” mugatzen dela azpimarratu du.

Adierazpen horiek Audientzia Nazionalaren azken erabakiaren ondoren iritsi dira. Epaitegi horrek erabaki du Espetxe Araudiaren 100.2 artikuluko erdi-askatasun erregimena ez aplikatzea Soledad Iparragirre Anbotori eta Juan Ramon Carasatorreri, biak ere iraganean ETAko kide izateagatik kondenatuak.

Bengoetxeak azaldu du halako erabakiak administrazio egintzak direla eta helegitea jar daitekeela, eta gogorarazi du kasu honetan Espetxe Zaintzako epaileak neurria berretsi ez badu ere, beste batzuetan bat etorri dela Jaurlaritzaren erabakiekin.

Halaber, Bengoetxeak kritikatu du bere ustez Gobernua higatzeko edo jarrera muturrekoak indartzeko erabiltzen dela “zarata interesatua”. Ohartarazi du, gainera, “extremismo eta populismoen” gorakadaz, bai Estatu osoan, bai euskal politikan izan dezaketen eraginaz.

PPren erreakzioa eta Sareren kezka

Oposiziotik, Javier de Andresek, EAEko Alderdi Popularraren presidenteak, Justiziako sailburu Maria Jesus San Josek dimititu dezala eskatu du, haren ustez “legea urratu” duelako ETAko presoekin mesede-tratuz jokatzen duelako.

De Andresen arabera, ebazpen judizialak agerian uzten du Jaurlaritzaren politikek “ezkutuko amnistia” bat dakartela, eta hori lotu du Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezen eta EH Bilduren arteko akordioekin.

Bestalde, presoen eskubideen aldeko Sare elkarteak “kezka eta desadostasuna” agertu du ebazpen judizialarekin, arrazoi juridikoak baino gehiago arrazoi politikoek bultzatuta dagoelakoan. Haien ustez, erabaki horiek “mendekuaren” logikara hurbiltzen dira, eta biktimen mina argudio gisa erabiltzea kritikatu dute.

Aldiz, Covite biktimen elkarteak babestu egin du erabakia, esanez Eusko Jaurlaritzak hartu dituen neurri batzuk zuzendu dituela, “inoiz hartu behar ez ziren” neurriok, haren hitzetan. Kolektiboaren arabera, espetxe legedia desitxuratzen ari dira ETAko presoei erdi-askatasuna emateko, legezko baldintzak bete gabe.

