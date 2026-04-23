Siete víctimas de torturas emprenden una iniciativa conjunta para que los tribunales españoles reabran sus casos
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por no investigar estos casos. Giza Eskubideen Behatokia ha anunciado que están dispuestos a acudir a la Organización de las Naciones Unidas.
Siete personas que denuncian haber sufrido torturas por parte de agentes policiales han presentado una iniciativa conjunta para pedir que la justicia española reabra sus casos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado en diez ocasiones a España por no investigar estas denuncias.
Los solicitantes son Oihan Ataun, Patxi Arratibel, Mikel San Argimiro, Martxelo Otamendi, Xabier Beortegi, Iñigo Gonzalez y Bea Etxebarria, y hoy han comparecido en Pamplona junto con la abogada el Observatorio de Derechos Humanos (GEBehatokia) Iratxe Urizar y el letrado Oscar Sánchez.
En su intervención, Uriza ha afirmado que las sentencias de Europa "abarcan tiempos diferentes, épocas, gobiernos y situaciones sociales, como una constante de nuestro pueblo, donde la tortura siempre ha estado ahí en las últimas décadas". "No solo no se actúa de oficio, no se protege a la víctima, sino que se protege al victimario y se perpetúa una estructura que hace que cada eslabón sea necesario para mantener esta impunidad: desde la opacidad de la incomunicación hasta la inactividad de los jueces. Tampoco hay ninguna medida adoptada por parte del Gobierno del Estado español", ha señalado.
Por su parte, el periodista Martxelo Otamendi, una de las personas que denunció tortura, ha afirmado que "la tortura no puede ser impune, sin castigo, y menos aún si la principal autoridad judicial existente en el ámbito de los derechos humanos, es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha condenado en varias ocasiones al Reino de España por no haber investigado con garantías suficientes las denuncias interpuestas por los detenidos vascos".
Otamendi, que ha hablado en nombre de las personas que solicitan la investigación de sus casos, ha asegurado que "está claro que, entre líneas, el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho a la Justicia española que no puede seguir negando la tortura, que no puede actuar como si la tortura fuera una invención, que la realidad de la tortura es una realidad insoslayable, que debe tomar y analizar muy en serio, con todas las garantías, las denuncias de tortura".
GEBehatokia ha señalado que están dispuestos a llegar hasta la Organización de las Naciones Unidas.
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