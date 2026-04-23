Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE discuten sobre energía, la crisis de Ormuz y Ucrania en su primera cumbre sin Orbán
La cumbre se celebra en Chipre, país que ejerce la presidencia de turno del Consejo, en un momento convulso en el vecino Oriente Próximo. Para el segundo día de la cumbre han sido invitados los líderes de Jordania, Siria, Líbano y Egipto, entre otros.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea examinarán por primera vez este jueves las posibles medidas inmediatas puestas sobre la mesa por Bruselas para atajar la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.
Los líderes viajan para ello a Chipre, país que ejerce la presidencia de turno del Consejo, en un momento convulso en el vecino Oriente Próximo.
En el marco de la guerra que estalló tras la ofensiva contra Irán lanzada unilateralmente por Estados Unidos e Israel, los mandatarios tendrán la oportunidad de abordar la situación en Oriente Próximo, en una sesión el segundo día de cumbre informal a la que han sido invitados los líderes de Jordania, Siria, Líbano, Egipto y de Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).
Será también una cita marcada por la ausencia del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, que tras 16 años en el poder, ha decidido no acudir al que sería su último Consejo Europeo antes de que el líder de la oposición, Péter Magyar, tome el relevo. Tras perder las elecciones el aún primer ministro ultra ha relajado sus posiciones de bloqueo en el seno de los 27.
Los líderes europeos, de hecho, acuden habiendo salvado en las últimas horas el veto de Budapest al préstamo europeo de 90 000 millones de euros a Ucrania y al último paquete de sanciones contra Rusia; dos medidas escoradas desde hace meses por el bloqueo de Orbán.
Su encuentro comenzará el jueves por la tarde con una discusión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de quien se espera que reclame a los líderes avances claros en la senda del país hacia la adhesión al club comunitario; un asunto que tampoco genera un consenso claro.
Medidas energéticas y futuro presupuesto
En clave interna, los mandatarios podrán compartir sus primeras impresiones sobre las primeras medidas energéticas que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa para atajar el alza de precios de la energía y la incertidumbre sobre el suministro de combustibles que ha generado en Europa la crisis en el estrecho de Ormuz.
Además, los jefes de Estado y de Gobierno europeos están llamados a discutir en detalle —pero sin decisiones aún— sobre cuáles deben ser las prioridades para el presupuesto de 2028-2034.
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