Starmer tilda de "desconcertante" que le ocultaran información clave sobre el nombramiento de Mandelson
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha calificado este lunes ante la Cámara de los Comunes de "desconcertante" que funcionarios del Ministerio de Exteriores le ocultaran que el exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson, investigado por el 'caso Epstein', no había superado una evaluación de seguridad sobre sus antecedentes personales, financieros y profesionales.
"Dada la gravedad del asunto y la importancia del nombramiento, no puedo tolerar que los funcionarios del Ministerio de Exteriores no me informaran de las recomendaciones de seguridad, pudiendo haber mantenido al mismo tiempo la confidencialidad necesaria que exige el proceso de evaluación", ha aseverado el primer ministro británico.
En este sentido, ha alegado que "no existe ninguna ley que impida a funcionarios públicos" comunicar "con sensatez" esta cuestión para que los altos cargos "puedan tomar decisiones sobre los nombramientos" y que, en caso de haber sabido con anterioridad que no contaba con el visto bueno, no habría procedido con el nombramiento.
"Resulta incomprensible que, a lo largo de todo el desarrollo de los acontecimientos, los funcionarios del Ministerio de Exteriores consideraran oportuno ocultar esta información a los ministros de mayor rango de nuestro gobierno", ha dicho, reiterando que "no es la forma en que la gran mayoría de la gente espera que funcione la política".
La decisión de nombrar a Mandelson se produjo el 18 de diciembre, si bien el nombramiento se anunció dos días más tarde y la evaluación empezó el 23 de diciembre, llevándose a cabo "de la forma habitual" e incluyendo dos entrevistas. "Tras despedir a Peter Mandelson, cambié ese proceso para que ahora no se pueda anunciar un nombramiento hasta que se haya superado la evaluación", ha señalado Starmer.
La líder de la oposición, Kemi Badenoch, ha cuestionado a Starmer por mentir o decir una media verdad después de que afirmara en septiembre ante la Cámara —pocos días antes de la destitución de Mandelson— que se había seguido el "debido proceso" en su nombramiento, instando al primer ministro a dimitir. "No preguntó nada sobre la relación de Mandelson con Epstein. No preguntó nada sobre el riesgo que Mandelson suponía para la seguridad. Al parecer, ni siquiera habló con Peter Mandelson antes de su nombramiento. No parece que hiciera ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque no quería saberlo", ha expresado.
Tal como ya hiciese en otras ocasiones, Starmer ha aprovechado para asumir la "responsabilidad" de la elección de Mandelson y ha pedido expresamente perdón a las víctimas de Esptein. "Claramente les fallé con mi decisión", ha dicho.
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