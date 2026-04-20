Starmerrek "onartezintzat" jo du Mandelsonen izendapenari buruzko informazioa berari aurretik ez jakinaraztea
Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak Estatu Batuetako enbaxadore Peter Mandelsonen —'Epstein auzia' delakoan ikertua— inguruko eskandaluek jota jarraitzen du. Krisia larriagotu egin zen Starmerrentzat joan den astean, jakin zenean Mandelsonek ez zuela gainditu bere aurrekari pertsonal, profesional eta finantzarioei buruko azterketa prozesua.
Gaur, Erresuma Batuko Parlamentuan egin den saioan, lehen ministroa informazioari buelta ematen eta bere alde erabiltzen saiatu da. "Onartezintzat" jo du azterketa egin zuten funtzionarioek bera jakinaren gainean ez jarri izana, eta esan du, jakin izan balu, ez zukeela Mandelson enbaxadore izendatuko.
"Ulertezina da, gertakariak izan ziren bezala, Atzerri Gaietako Ministerioko funtzionarioek erabaki izana euren gainetik zeuden ministroei informazioa ezkutatzea (...) Herritarren gehiengoak ez du politika egiteko modu hori nahi", esan du.
Abenduaren 18an aukeratu zuten Mandelson AEBko enbaxadore, eta bi egun geroago argitaratu zen izendapena. Aurrekari pertsonal, profesional eta finantzarioei buruzko azterketa prozesua hilabete bereko 23an hasi zen. "Mandelson kanporatu ondoren, prozedura aldatu egin nuen, ez dadin inor izendatu, harik eta ebaluazioa gainditu arte", ziurtatu du lehen ministroak.
Aurreko saioetan egin duen bezala, Mandelsonen aukeraketaren "ardura osoa" bere gain hartu du, eta barkamena eskatu die Epsteinen biktimei. "Argi eta garbi, huts egin nien nire erabakiarekin".
