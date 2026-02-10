El caso Epstein pone en jaque la continuidad de Starmer como primer ministro del Reino Unido
Starmer ha afirmado que no está "dispuesto" a dimitir tras la petición de laboristas escoceses por el escándalo que salpica al exembajador en Estados Unidos, Peter Mandelson.
La continuidad de Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido vuelve a ser cuestionada tras la dimisión de dos miembros de su equipo en menos de 24 horas y el aumento de las voces críticas dentro del Partido Laborista ante el escándalo por el caso Epstein, que salpica al exembajador Peter Mandelson, designado jefe de la Embajada en Washington.
El cerco a Starmer se estrecha cada vez más después de que en las últimas horas se hayan producido dos dimisiones, la de su jefe de gabinete Morgan McSweeney y la del director de comunicación, Tim Allan, quien fue subsecretario de prensa del ex primer ministro británico Tony Blair.
Estas salidas elevan la presión contra Starmer, quien de momento ha negado que vaya a dimitir, pese a que también crecen las voces dentro de su propio partido para que abandone Downing Street. Ayer, lunes, el líder de los laboristas escoceses Anas Sarwar, le pidió que diera un paso a un lado ante un liderazgo que consideran contaminado pese a que el primer ministro entonó el 'mea culpa' y reconociera que confió en Mandelson aunque sabía que tenía lazos con Epstein.
Ayer, lunes, sin embargo, Starmer rechazó renunciar al cargo, afirmando que no está "dispuesto" a ello.
De todos modos, el primer ministro británico ha recibido apoyo público por parte de figuras de su gabinete como el viceprimer ministro David Lammy; la ministra de Exteriores Yvette Cooper; el titular de Defensa, John Healey, o la ministra del Interior, Shabana Mahmood, se han pronunciado a favor de la continuidad.
