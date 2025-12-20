La Administración Trump publica parte de los archivos Epstein
La Administración de Donald Trump ha empezado a publicar archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Lo ha hecho parcialmente y poco antes de que venciera la fecha límite que el Congreso de Estados Unidos puso para su publicación.
Entre los archivos figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías de Epstein junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson.
En una de las imágenes difundidas por el Departamento de Justicia (DOJ), Clinton aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado. Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del exmandatario demócrata. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.
Las autoridades han subrayado que la naturaleza sensible del caso ha obligado a revisar y censurar cada documento para proteger información privada y la identidad de las víctimas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha creado un apartado en su página web bajo el nombre 'Biblioteca Epstein'. Se han publicado 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos.
La publicación de los archivos desclasificados sobre el pederasta Epstein prevista para hoy puede ser parcial
El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó con amplio apoyo de ambas bancadas la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein que obliga a que esta enorme cantidad de material (más de 300 gigas de imágenes, documentos de texto o videos), sea presentado de una manera "consultable y descargable" en internet.
