La Administración Trump publica parte de los archivos Epstein

Entre los archivos figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson.
USA7372. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 19/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dentro de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein (3-d), que aparece junto al cantante Mick Jagger (c) y el expresidente Bill Clinton (i). El DOJ publicó este viernes miles de archivos del caso Epstein, entre los que figuran imágenes de Clinton y fotografías de figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson. EFE/ Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Bill Clinton y Mick Jagger junto a Epstein. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Epstein artxiboen zati bat argitaratu du Trumpen administrazioak
author image

EITB

Última actualización

La Administración de Donald Trump ha empezado a publicar archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Lo ha hecho parcialmente y poco antes de que venciera la fecha límite que el Congreso de Estados Unidos puso para su publicación.

Entre los archivos figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías de Epstein junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson.

En una de las imágenes difundidas por el Departamento de Justicia (DOJ), Clinton aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado. Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del exmandatario demócrata. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.

Las autoridades han subrayado que la naturaleza sensible del caso ha obligado a revisar y censurar cada documento para proteger información privada y la identidad de las víctimas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha creado un apartado en su página web bajo el nombre 'Biblioteca Epstein'. Se han publicado 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos.

