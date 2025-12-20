AEB

Trumpen gobernuak Epstein auziko artxiboen zati bat kaleratu du

Pederastaren biktimek pozez hartu dute argitalpena, baina informazioa eta artxiboak falta direla salatu. Kaleratutako irudiotan, Bill Clinton presidente ohia ageri da jacuzzi batean. 

Clinton, jacuzzi batean, emakume baten (aurpegia estali diote) konpainian. Argazkia: EFE

Bill Clinton AEBko presidente ohia, jacuzzi batean. Irudia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidentearen gobernua Jeffrey Epstein sexu-predatzailearen auziko artxiboak kaleratzen hasi da, horretara behartzen zuen Gardentasun Legeari men eginda. Urteak zeramatzaten biktimek artxibook argitaratzeko eskatzen, eta Alderdi Demokratak bultzatuta, duela 30 egun araudia sinatu zuen presidente errepublikanoak. Artxiboen zati bat bakarrik kaleratu dute, Kongresuak horretarako emandako epemuga bete baino arinago. 

Argitaratutako irudien artean Bill Clinton presidente ohia ageri da. Horietako batean, jacuzzi batean azaltzen da, lasai asko, aurpegia estali dioten emakume bat ondoan duela. Beste batzuetan (bost dira, guztira), Epsteinekin berarekin ageri da, Mick Jagger musikariarekin batera. Michael Jackson musikaria ere azaltzen da artxiboetan. 

Presidente demokrata ohia argazkietan ageri dela eta, horren bozeramaileak zuritu egin du egoera. Horren esanetan, auzian "bi motatako pertsonak" izan dira: ezer ere ez zekitenak eta eskandalua lehertu zenean harreman oro eten zutenak eta "harekin jarraitu zutenak". Clinton lehen taldean dagoela zehaztu du. 

AEBko agintariek azaldu dutenez, auzia delikatua da oso, eta biktimak babesteko, informazioa zentsuratu egin dute. 

"Epstein artxibategia" izenpean, artxiboak jasotzeko webgunea sortu du AEBko Justizia Departamentuak. 3.965 artxibo dira, hiru bat gigabyte guztira, lau ataletan banatutakoak.

Argitalpena txalotu dute biktimek, datuak falta direla kritikatu duten arren

Pedofiloaren biktimek pozik hartu dute artxiboak kaleratu izana, informazioa eta datu garrantzitsuak falta direla salatu badute ere. "Informazio asko dago, baina gehiago nahi genuen", adierazi du Dani Bensky Epsteinek jazarri zuen emakumeetako batek NBC Newsen egin dioten elkarrizketa batean.

Maria Farmerrek, beste biktima batek, berak egindako salaketa argitaratu izana goraipatu du. Adierazi duenez, "erreparazioa" jaso du bere kasua egiazkotzat jo dutelako. 

Alderdi Demokrata: "Legeak erabateko gardentasun eskatzen zuen"

Demokratak kritiko azaldu dira Epstein auziaren artxiboak kaleratzeko moduarekin. Cuck Schumer Alderdi Demokratak Senatuan duen buruzagiak legea ez betetzea egotzi die errepublikanoei, eta salatu du dokumentu asko falta direla, informazioa zentsuratu dutela eta argazki ugaritan pertsonen aurpegiak estali dituztela. Horiek denak beharrezkoak dira auzian nahasitakoak identifikatzeko, eta beraz, zigortzeko. 

"Kongresuan onartutako legeak Epstein auziaren artxibo guzti-guztiak kaleratzea eskatzen zuen, erabateko gardentasuna behar zen. Dokumentu ugari kaleratu dituzte, baina zentsura nonahi dago eta Justizia Departamentuak proben zati bat bakarrik argitaratu du", adierazi du Schumer X sare sozialean duen profilean.

Errepublikano batzuk ere haserre mintzatu dira AEBko gobernuarekin. Thomas Massie Kentuckyko politikariak (bera izan da legearen sustatzaileetako bat, Ro Khanna kongresista demokratarekin batera) adierazi duenez, "zoritxarrez, Pam Bondi fiskalburuak eta Todd Blanche fiskal ondokoak gaur kaleratutako dituzten dokumentuek ez dute Trumpek duela 30 egun sinatutako legea betetzen.  Ro Khannak arrazoi du", idatzi du Massiek X sarean. 

