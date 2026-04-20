Al menos dos muertos y varios heridos en un tiroteo en México, en las pirámides de Teotihuacán
El atacante ha comenzado a disparar desde la Pirámide de la Luna, matando a una mujer canadiense e hiriendo a varias personas más. A continuación, se ha suicidado.
Dos personas han muerto y varias más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la pirámides de Teotihuacán en México.
Según las primeras informaciones distribuidas por las agencias y medios locales, una persona armada habría logrado entrar en el recinto de las pirámides y subir al alto del Pirámide de la Luna de donde ha comenzado a disparar los turistas que se encuentran en los alrededores. Ha matado a una mujer canadiense y herida a varias personas más. Tras los disparos, el agresor se ha suicidado.
El ataque ha provocado el pánico y una estampida entre los turistas El gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano ha informado que se ha acordado la cona y los heridos están atendiendo médicamente Asimismo han comenzado con las investigaciones para exclarecer los motivos de lo sucedido.
La presidenta Claudia Sheimbaum se ha dirigido a los ciudadanos en su cuenta de la red social X, afirmando que "duelo profundamente" lo ocurrió.
Te puede interesar
Starmer tilda de "desconcertante" que le ocultaran información clave sobre el nombramiento de Mandelson
Tal como ya hiciese en otras ocasiones, Starmer ha aprovechado para asumir la "responsabilidad" de la elección de Mandelson y ha pedido expresamente perdón a las víctimas de Esptein. "Claramente les fallé con mi decisión", ha dicho.
Israel y el Líbano tendrán una segunda ronda de negociaciones el jueves en Washington
"Estados Unidos será sede de una segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano el jueves 23 de abril en el Departamento de Estado", ha explicado un portavoz de la Casa Blanca.
Kallas aboga por medidas comerciales contra Israel ante la falta de mayoría para suspender el Acuerdo de Asociación
La Comisión Europea propuso el pasado septiembre la suspensión de determinadas preferencias comerciales del Acuerdo, una decisión que solo exige mayoría cualificada y que no implica una ruptura total del pacto.
Garamendi alerta de que la CAV capta "menos inversión" que el resto del Estado español
El presidente de la patronal española también ha indicado que "Euskadi es una tierra donde no ayuda mucho" que se hagan el 50 % de todas las huelgas del Estado.
Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego tras atacar un buque en Ormuz, y crece la desconfianza sobre las negociaciones
Teherán denuncia un acto de “piratería marítima” por parte de Washington y asegura haber respondido con drones, en un contexto de máxima tensión y dudas sobre el futuro de las conversaciones de paz.
Rumen Radev se impone en las elecciones de Bulgaria, según los primeros resultados
De confirmarse estos resultados, Radev tendrá aún que negociar para formar un gobierno estable en un entorno marcado por años de inestabilidad política. Hasta cuatro encuestas apuntan a que Bulgaria progresista logrará entre el 38 y el 40% de los votos en estos comicios, muy por delante de las demás opciones.
Trump afirma que EE.UU. se ha apoderado de un barco iraní, tras confirmar este que no acudirá a las negociaciones de Islamabad
El presidente estadounidense había envíado a un equipo negociador para un encuentro en Pakistán. Irán ha dicho que no enviará representantes si continúa el bloqueo de Estados Unidos a Ormuz. Y Trump ha amenazado con "hacer volar" el el país.
Mueren ocho niños de entre uno y catorce años en un tiroteo masivo en Luisiana
La Policía ha calificado el suceso como un "altercado doméstico". El sospechoso se ha dado a la fuga y ha sido abatido por agentes durante la persecusión.
Irán cumple su advertencia y vuelve a imponer restricciones en el estrecho de Ormuz por el bloqueo estadounidense
Tampoco el presidente estadounidense Donal Trump ha contribuido a aliviar la tensión y ha avisado de que tendrá que "volver a lanzar bombas" si no se alcanza un acuerdo de paz para el miércoles. Una delegación estadounidense viajará mañana a Islamabad para retomar las negociaciones este lunes.