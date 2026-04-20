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Al menos dos muertos y varios heridos en un tiroteo en México, en las pirámides de Teotihuacán

El atacante ha comenzado a disparar desde la Pirámide de la Luna, matando a una mujer canadiense e hiriendo a varias personas más. A continuación, se ha suicidado.

Pirámides de Teotihuacán. Foto: Wikipedia.
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Agencias | EITB

Última actualización

Dos personas han muerto y varias más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la pirámides de Teotihuacán en México. 

Según las primeras informaciones distribuidas por las agencias y medios locales, una persona armada habría logrado entrar en el recinto de las pirámides y subir al alto del Pirámide de la Luna de donde ha comenzado a disparar los turistas que se encuentran en los alrededores. Ha matado a una mujer canadiense y herida a varias personas más. Tras los disparos, el agresor se ha suicidado. 

El ataque ha provocado el pánico y una estampida entre los turistas El gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano ha informado que se ha acordado la cona y los heridos están atendiendo médicamente Asimismo han comenzado con las investigaciones para exclarecer los motivos de lo sucedido.

La presidenta Claudia Sheimbaum se ha dirigido a los ciudadanos en su cuenta de la red social X, afirmando que "duelo profundamente" lo ocurrió.

México Internacional

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