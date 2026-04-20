Al menos dos muertos y varios heridos en un tiroteo en México, en las pirámides de Teotihuacán

Dos personas han muerto y varias más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la pirámides de Teotihuacán en México.

Según las primeras informaciones distribuidas por las agencias y medios locales, una persona armada habría logrado entrar en el recinto de las pirámides y subir al alto del Pirámide de la Luna de donde ha comenzado a disparar los turistas que se encuentran en los alrededores. Ha matado a una mujer canadiense y herida a varias personas más. Tras los disparos, el agresor se ha suicidado.

El ataque ha provocado el pánico y una estampida entre los turistas El gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano ha informado que se ha acordado la cona y los heridos están atendiendo médicamente Asimismo han comenzado con las investigaciones para exclarecer los motivos de lo sucedido.

La presidenta Claudia Sheimbaum se ha dirigido a los ciudadanos en su cuenta de la red social X, afirmando que "duelo profundamente" lo ocurrió.