EBko estatuburu eta gobernuburuak energiaz, Ormuzko blokeoaz eta Ukrainaz arituko dira, Orban gabe egingo den lehen goi-bileran
Goi-bilera antolatu dute gaur-biharretan Zipren, Europako Kontseiluko txandakako presidentetza Mediterraneoko itsasoko hirugarren uharte handienari dagokiolako. Ostiralean Ekialde Hurbileko gerra izango dute hizpide, Jordania, Siria, Libano, Egipto eta Golkoko goi-ordezkariak bertan direla.
Europar Batasuneko 27 gobernuburu eta estatuburuak Zipren elkartuko dira gaur-biharretan, Ekialde Hurbileko gerra eta Ormuzko itsasartearen itxierak eragindako energiaren krisia mahai gainean dituztela.
Goi-bilera Zipren egingo da, Europako Kontseiluko txandakako presidentetza Mediterraneoko itsasoko hirugarren uharte handienari dagokiolako.
Pasa den otsailaren 28an Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurka abiatutako erasoaldiaren ondotik Ekialde Hurbilean piztutako gerra ere hizpide izango dute agintariek ostiraleko saioan. Gai hori jorratzeko bertan izango dira Jordania, Siria, Libano, Egipto eta Golkoko goi-ordezkariak ere.
16 urteren ondotik, Viktor Orban Hungariako lehen ministroak parte hartuko ez duen lehen goi-bilera izango da. Hauteskunde orokorrak galdu ostean Europar Kontseiluaren bilerara ez joatea erabaki du, nahiz eta Peter Magyarrek kargua hartu bitartean gobernuburu izaten jarraitzen duen. Orain arte, Hungariako gobernuburuak Europar Batasunean hainbat erabaki hartzea eragotzi du, betoa jarrita.
Hain zuzen ere, Hungariak betoa kenduta, Ukrainari 90.000 milioi euroko mailegua ematea eta Errusia zigortzeko pakete berria onartu zuen atzo EBk.
Gaur, goi-bileraren hasieran, Ukrainako egoeraz arituko dira Volodimir Zelenski presidente ukrainarrarekin. Besteak beste, Europar Batasunean sartu ahal izatea eskatuko die, baina gaur-gaurkoz ez dago adostasunik 27 herrialdeen artean.
Energia krisiari aurre egiteko neurriak eta 2028-2034rako aurrekontuak
Europako Batzordeak energiaren krisiari aurre egiteko neurri sorta onartu eta biharamunean, beren jarrera adieraziko dute 27 herrialdeetako gobernuburu eta estatuburuek. Besteak beste, estatu kideek aukera izango elektrizitatearen gaineko zergak jaisteko, energia bonuak eta tarifa sozialak aktibatzeko, familia zaurgarriei hornidura etetea aldi baterako debekatzeko, bai eta zuzeneko laguntzak emateko.
Horrez gain, 2028-2034 aldirako aurrekontuaren lehentasunak eztabaidatuko dituzte, baina ez dute oraindik erabakirik hartuko.
