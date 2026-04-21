Europar Batasunak Israelekin duen elkartze akordioari buruzko eztabaida mantenduko du, oraindik bertan behera uzteko babes nahikorik ez dagoelako
Akordioa erabat eteteko beharrezkoa da hogeita zazpi kideak ados egotea; aitzitik, merkataritza-abantailak soilik eteteko, nahikoa da gehiengo kualifikatua izatea.
Europar Batasunak (EB) Kanpo Arazoetarako eta Segurtasunerako duen goi-ordezkariak, Kaja Kallasek, irekita izango du Israelekin elkartze-akordioa guztiz edo partzialki bertan behera uzteko eztabaida, horretarako babes nahikorik ez dagoela egiaztatu baitu. Horretarako eskaria Espainiak eta beste estatu kide batzuek egin zuten, Netanyahuren gobernuak egindako giza-eskubideen urraketak direla-eta.
"Elkartzeko akordioa bertan behera uzteko aho batez onartu behar da, eta aretoan ez da beharrezko babesik izan. Hala, mahai gainean ditugun eta gehiengo kualifikatua behar duten neurriek estatuek beren jarrera aldatzea eskatuko dute. Gaur ez dugu ikusi, baina eztabaida hauek jarraitu egingo dute", adierazi du Kallasek prentsaurreko batean, Europako Batasuneko Atzerri ministroen Kontseiluaren ostean.
Kallasek azaldu duenez, bileran proposamenak izan dira elkartzeko akordioa erabat (Espainia, Irlanda eta Esloveniaren aldetik) edo partzialki eteteko. Aldi berean, Israelek Zisjordanian dituen establimenduetatik datorren merkataritza murrizteko iradokizunak izan dira.
Akordioa erabat eteteko, beharrezkoa da hogeita zazpi herrialdeen adostasuna; aitzitik, merkataritza-abantailak soilik eteteko, nahikoa da gehiengo kualifikatua izatea (gutxienez 15 herrialde, EBko biztanleriaren % 65 ordezkatzen dutenak).
Hala ere, Kallasek esan du ez duela "akordioa bertan behera uztearen inguruko jarrera aldaketarik" ikusi, "mahai gainean proposamen berriak" baino ez.
Horren ildotik, Maros Sefcovic Europako Merkataritza komisarioari Israelekiko merkataritzaren inguruko proposamenak helaraziko dizkiola adierazi du, "legezko xedapenei erreparatzen badiegu, Batzordeak mahai gainean proposamen bat egitea behar dugulako".
Elkartze akordioa bertan behera uzteko gehiengo faltaren aurrean, Kallas Israelen aurkako neurri komertzialen alde agertu da
Joan den irailean, Europako Batzordeak akordioaren merkataritza-puntu jakin batzuk etetea proposatu zuen. Erabaki horrek gehiengo kualifikatua baino ez du eskatzen, eta ez dakar ituna erabat haustea.
