Europar Batasunak Israelekin duen elkartze akordioari buruzko eztabaida mantenduko du, oraindik bertan behera uzteko babes nahikorik ez dagoelako

Akordioa erabat eteteko beharrezkoa da hogeita zazpi kideak ados egotea; aitzitik, merkataritza-abantailak soilik eteteko, nahikoa da gehiengo kualifikatua izatea.

Luxembourg City (Luxembourg), 21/04/2026.- High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, speaks to the media upon arrival at a Foreign Affairs Council meeting in Luxembourg City, Luxembourg, 21 April 2026. EU foreign ministers discuss the situation in the Middle East, including the war involving Iran and its regional impact, as well as growing calls by several member states to review or suspend the EU-Israel Association Agreement over human rights concerns in Gaza, according to the Council of the European Union agenda. (Luxemburgo, Luxemburgo) EFE/EPA/Olivier Hoslet
Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako eta Segurtasunerako goi-ordezkaria, Kaja Kallas. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Europar Batasunak (EB) Kanpo Arazoetarako eta Segurtasunerako duen goi-ordezkariak, Kaja Kallasek, irekita izango du Israelekin elkartze-akordioa guztiz edo partzialki bertan behera uzteko eztabaida, horretarako babes nahikorik ez dagoela egiaztatu baitu. Horretarako eskaria Espainiak eta beste estatu kide batzuek egin zuten, Netanyahuren gobernuak egindako giza-eskubideen urraketak direla-eta.

"Elkartzeko akordioa bertan behera uzteko aho batez onartu behar da, eta aretoan ez da beharrezko babesik izan. Hala, mahai gainean ditugun eta gehiengo kualifikatua behar duten neurriek estatuek beren jarrera aldatzea eskatuko dute. Gaur ez dugu ikusi, baina eztabaida hauek jarraitu egingo dute", adierazi du Kallasek prentsaurreko batean, Europako Batasuneko Atzerri ministroen Kontseiluaren ostean.

Kallasek azaldu duenez, bileran proposamenak izan dira elkartzeko akordioa erabat (Espainia, Irlanda eta Esloveniaren aldetik) edo partzialki eteteko. Aldi berean, Israelek Zisjordanian dituen establimenduetatik datorren merkataritza murrizteko iradokizunak izan dira.

Akordioa erabat eteteko, beharrezkoa da hogeita zazpi herrialdeen adostasuna; aitzitik, merkataritza-abantailak soilik eteteko, nahikoa da gehiengo kualifikatua izatea (gutxienez 15 herrialde, EBko biztanleriaren % 65 ordezkatzen dutenak).

Hala ere, Kallasek esan du ez duela "akordioa bertan behera uztearen inguruko jarrera aldaketarik" ikusi, "mahai gainean proposamen berriak" baino ez.

Horren ildotik, Maros Sefcovic Europako Merkataritza komisarioari Israelekiko merkataritzaren inguruko proposamenak helaraziko dizkiola adierazi du, "legezko xedapenei erreparatzen badiegu, Batzordeak mahai gainean proposamen bat egitea behar dugulako".

