La Unión Europea mantendrá el debate sobre el acuerdo de asociación con Israel al no haber suficiente apoyo para su suspensión

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, mantendrá abierto el debate sobre la petición de España y otros Estados miembro de suspender total o parcialmente el acuerdo de asociación con Israel por violaciones de los derechos humanos, al constatar que no hay suficientes apoyos para ello.

"Dado que la suspensión del acuerdo de asociación requiere el voto por unanimidad, no hubo el apoyo necesario en la sala, y las medidas que ya tenemos sobre la mesa y que requieren mayoría cualificada exigirán que los Estados cambien su postura. Hoy no lo hemos visto, pero estos debates continuarán", ha indicado Kallas en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

Kallas ha explicado que durante la reunión ha habido propuestas para la suspensión total (por parte explícita de España, Irlanda y Eslovenia) o parcial del acuerdo de asociación. Al mismo tiempo, ha habido sugerencias de restringir el comercio procedente de los asentamientos israelíes en Cisjordania, ha dicho.

En el caso de la suspensión completa del acuerdo, es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, mientras que para suspender únicamente las ventajas comerciales que contempla basta con una mayoría cualificada (al menos 15 países que representen al 65 % de la población de la UE).

No obstante, Kallas ha dicho que no ha apreciado ningún "cambio de postura en la sala respecto a la suspensión del acuerdo", solo "nuevas propuestas sobre la mesa".

En ese sentido, ha indicado que transmitirá al comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, las propuestas sobre el comercio con Israel, porque "si nos fijamos en las disposiciones legales, necesitamos que haya una propuesta de la Comisión sobre la mesa".